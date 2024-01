Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a reiterat sâmbătă voinţa de a ”face totul” pentru a ”eradica definitv nazismul”, la ceremonii de marcare a 80 de ani de la sfârşitul asediului Leningradului de către armata nazistă, în al Doilea Răboi Mondial, un mesaj deloc discret adresat Ucrainei, relatează AFP.

Vladimir Putin spune acest lucru de când a invadat Ucraina, în urmă cu aproape doi ani. Atunci când şi-a trimis trupele pe teriroiul ucrainean, la 24 februarie 2022, liderul de la Kremlin a anunţat că vrea să ”demilitarizeze” şi ”denazifice” această fostă republică sovietică, în opinia sa condusă de către neonazişti.

”Regimul de la Kiev continuă să-i glorifice pe complicii lui (Adolf) Hitler (...) şi să recurgă la teroare împotriva tuturor celor care nu-i plac”, a apreciat sâmbătă Vladimir Putin.

Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, originar din Sankt Petersburg, nu se născuse la asediul Leningradului de către nazişti. Însă fratele său mai mare a fost ucis în timpul asediului.

🕯 President of Russia Vladimir #Putin is taking part in the events to commemorate the 80th Anniversary of the complete liberation of #Leningrad from the Nazi siege.

🔗 https://t.co/6UqTm3ybF3#Victory79 #WeRemember pic.twitter.com/s4uCTmrvyG