Președintele rus Vladimir Putin a sosit în Crimeea, într-o vizită care marchează împlinirea a nouă ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informează Reuters şi AFP, citând presa de stat din Rusia.

În vizita sa neanunţată la Sevastopol, Putin a participat la inaugurarea unei şcoli de arte, în compania guvernatorului local, Mihail Razvojaiev, potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune Rossia 1, care a prezentat o scurtă filmare în care şeful statului, în ţinută casual, merge alături de un grup de oficiali.

"Preşedintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin ştie să facă surprize. În sensul bun al cuvântului", a scris guvernatorul pe Telegram.

Today is 9 years since Russia annexed Ukrainian Crimea. #RussiaIsATerroristState

However, Russia shows all the greatness of this event.

Russia's President Putin arrived in Sevastopol and visited the School of Arts and the children's centre "Korsun" near Tauric Chersonese. pic.twitter.com/Q1OTPJeJ5p