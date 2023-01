Vladimir Putin a ajuns de râsul studentelor! Ce-a făcut președintele Rusiei la ultima apariție publică FOTO

Președintele rus Vladimir Putin a avut o apariție inedită la întâlnirea pe care a avut-o miercuri, 25 ianuarie, cu studenții și studentele Universității de Stat din Moscova Lomonosov.

Astfel, cu ocazia vizitei sale dedicate Zilei Studenților din Rusia, Vladimir Putin a fost protagonistul unor fotografii care au devenit virale.

Șeful de la Kremlin, care are o înălțime de doar 170 cm, a fost văzut cu niște pantofi cu tocuri neobișnuit de mari, cu scopul de a oferi o imagine mai impunătoare, cel mai probabil spre amuzamentul tinerelor studente care se aflau în apropierea sa.

