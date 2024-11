Xi Jinping, președintele Chinei pozează în tovarășul atrăgător al lui Putin în calendarul FSB.

Un Vladimir Putin arătos pozează alături de Xi Jinping din China în cea mai recentă ediție a calendarului anual al serviciului rus de securitate FSB, potrivit telegraph.co.uk.

Ediția din 2025 îi prezintă pe cei doi în cămăși negre mulate care scot în evidență bicepșii proeminenți în timp ce pozează în Piața Roșie din Moscova, scrie sursa citată.

These are not Halloween decorations. This is a calendar produced by Russian FSB and intended for sale.

I wonder why Xi Jinping is there, not Kim Jong Un. pic.twitter.com/cw9D8FY7Cs