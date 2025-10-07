Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump

Autor: Aniela Manolea
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:05
331 citiri
Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin FOTO /kremlin.ru

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, sărbătorește 73 de ani, marți, 7 octombrie, iar programul său de lucru este cel obișnuit, anunță presa rusă. Putin a convocat o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse și are planificate convorbiri telefonice cu numeroși lideri străini. Kremlinul nu a confirmat și o convorbire planificată cu președintele SUA, Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a refuzat să confirme dacă în programul șefului său este prevăzută și o discuție cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„În a doua parte a zilei, președintele are programată o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. În plus, în program sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu lideri străini. Dar, de regulă, aceste conversații sunt folosite și pentru a discuta pe scurt subiecte de actualitate. Vom da un comunicat de sinteză cu privire la rezultatele acestei serii de convorbiri telefonice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului la briefingul zilnic de presă.

Dmitri Peskov nu a anunțat însă dacă este de așteptat ca liderul rus să aibă marți o conversație telefonică și cu omologul american Donald Trump.

„Nu voi anunța nimic. Vă vom transmite un mesaj în funcție de rezultatele (convorbirilor)”, a declarat Peskov când a fost întrebat de TASS dacă programul lui Putin pentru 7 octombrie include și o conversație cu Trump.

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marți împlinind 73 de ani. De obicei, el își petrece ziua de naștere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaționale importante. În plus, de ziua sa, președintele încearcă să petreacă timp cu familia și prietenii, scrie TASS.

Kremlinul a anunțat cum își sărbătorește Vladimir Putin ziua de naștere. "Astfel de lucruri se întâmplă destul de des"
Kremlinul a anunțat cum își sărbătorește Vladimir Putin ziua de naștere. "Astfel de lucruri se întâmplă destul de des"
Vladimir Putin, liderul controversat al Rusiei, împlinește marți, 7 octombrie, 73 de ani, continuându-și agenda obișnuită de muncă cu întâlniri operative și apeluri internaționale. De...
Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 6 octombrie, că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte de a accepta să le...
#Vladimir Putin, #Rusia, #Consiliu Securitate Rusia Putin, #Donald Trump , #stiri Vladimir Putin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rachetele Tomahawk cerute de Zelenski vor fi considerate arme nucleare, amenință Rusia. "Este o escaladare cu adevărat serioasă"
  2. Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump ar fi sugerat că activista ar suferi de probleme de control a furiei. „Se pare că și tu suferi de ele” VIDEO
  3. Tânărul care a renunțat la o carieră de succes ca să trăiască pe stradă cu doar 14 dolari pe lună. Ce spune despre acest stil de viață
  4. Codul roșu de vreme rea închide școlile și grădinițele și în județul Ilfov
  5. Spionii ruși acuză Londra că plănuiesc o provocare; vor induce în eroare mulți politicieni experimentați. „Vor anunța că aceștia au acționat la ordin de la Moscova”
  6. Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump
  7. Călin Georgescu a aruncat în aer porumbei albi. Prima pasăre a căzut la pământ ca un bolovan VIDEO
  8. Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”
  9. Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de vreme severă. Anunț oficial
  10. Mircea Cărtărescu se află printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2025. Cu cine se luptă pentru prestigiosul premiu