Programul zilei de naștere a lui Putin: ședința Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin ar putea vorbi și cu Trump

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, sărbătorește 73 de ani, marți, 7 octombrie, iar programul său de lucru este cel obișnuit, anunță presa rusă. Putin a convocat o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse și are planificate convorbiri telefonice cu numeroși lideri străini. Kremlinul nu a confirmat și o convorbire planificată cu președintele SUA, Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a refuzat să confirme dacă în programul șefului său este prevăzută și o discuție cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„În a doua parte a zilei, președintele are programată o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. În plus, în program sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu lideri străini. Dar, de regulă, aceste conversații sunt folosite și pentru a discuta pe scurt subiecte de actualitate. Vom da un comunicat de sinteză cu privire la rezultatele acestei serii de convorbiri telefonice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului la briefingul zilnic de presă.

Dmitri Peskov nu a anunțat însă dacă este de așteptat ca liderul rus să aibă marți o conversație telefonică și cu omologul american Donald Trump.

„Nu voi anunța nimic. Vă vom transmite un mesaj în funcție de rezultatele (convorbirilor)”, a declarat Peskov când a fost întrebat de TASS dacă programul lui Putin pentru 7 octombrie include și o conversație cu Trump.

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marți împlinind 73 de ani. De obicei, el își petrece ziua de naștere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaționale importante. În plus, de ziua sa, președintele încearcă să petreacă timp cu familia și prietenii, scrie TASS.

