Propagandistul numărul 1 al lui Putin, amenințare în direct: "De ce am avea nevoie de o lume, dacă Rusia nu este în ea?" VIDEO

Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut realizator de emisiuni la televiziunea de stat Rossia 1, amenință că Rusia ar câștiga în mod brutal un eventual război cu NATO.

Propagandistul cunoscut drept preferatul președintelui Putin a început emisiunea din seara zilei de 29 august cu un discurs delirant în direct.

Soloviov amestecă realități istorice pe bandă rulantă și încearcă să arunce vina asupra Europei pentru genocidul provocat în Uniunea Sovietică, și cu predilecție în Ucraina, de Iosif Stalin.

În același timp, realizatorul TV induce ideea că întreaga lume occidentală ar fi vinovată de Holocaust, afirmându-se drept un membru oprimat al comunității evreiești.

În final, propagandistul strecoară voalat, indirect, din nou, amenințarea războiului nuclear care ar duce la dispariția civilizației.

Vladimir Solovyov's back with the old nuclear armageddon chestnut

"The war against Nato? We'll win it! There are only two outcomes. You won't like the second one. Because why do we need a world if Russia's not in it?" pic.twitter.com/sqMd2bQPC9