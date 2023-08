O serie de explozii puternice pe aeroportul rusesc din Pskov a provocat o adevărată isterie în rândul propagandiștilor lui Putin.

Lovitura a fost atât de puternică și de neașteptată, încât prezentatorii posturilor de televiziune rusești au fost șocați, dimineață, de amploarea operațiunii militare a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Unul dintre cei mai notori propagandişti ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, a făcut scandal în direct, revoltat de atacul asupra aeroportului din Pskov.

Soloviov nu poate crede că atacul a fost organizat de Ucraina. Potrivit acestuia, dronele au fost lansate de pe teritoriul țărilor baltice, care sunt membre NATO.

El cere Rusiei să riposteze „distrugând țările baltice” și ștergându-le de pe fața pământului.

„Pskov este aproape de granița NATO. De unde a fost lansarea? Din Ucraina sau altundeva? Da, chiar așa. De pe teritoriul statelor baltice? Distrugeți Țările Baltice dacă e așa! Ştergeți-le de pe faţa pământului!" - a răcnit propagandistul în direct.

El a spus că dacă lovitura a fost efectuată de pe teritoriul țărilor NATO, atunci aceasta poate fi considerată o declarație de război, „ceea ce înseamnă că armele nucleare ar trebui folosite imediat ca răspuns”.

Russian propagandist Solovyev habitually blames NATO for most accidents in Russia, including today's drone attack. His revenge plan - close all "enemy" consulates in Russia and all Russian consulates in "enemy" countries.

