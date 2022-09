Cel mai înfocat propagandist al Kremlinului, devastat că a fost convocat în armată. Un invitat l-a desființat în direct: "Ești un laș și știi asta!" VIDEO

Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut și influent propagandist de la televiziunea rusă de stat, a primit hârtiile de încorporare forțată în armata rusă pentru războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Soloviov a povestit momentul în care i s-au înmânat hârtiile pe un ton extrem de iritat.

Realizatorul TV are emsiunea în prime-time pe canalul TV Rossia 1 și evocă în fiecare seară necesitatea că Rusia să continue războiul de agresiunea și crimele comise în Ucraina.

Soloviov a aplaudat, în același timp, decretul de mobilizare forțată semnat pe Putin pe 21 septembrie. Pe de altă parte, a condamnat deficiențele campaniei la nivel național.

În emisiunea din seara zilei de 26 septembrie a povestit cum a fost convocat în armată:

"Acest bărbat vine la ușa apartamentului meu și-mi înmânează documentele vizând mobilizarea. Îi spun "Care e problema, care e problema?! Tu știi cine sunt eu!?". Iar el îmi răspunde: "Ești pe listă! Acesta e contractul pe care trebuie să-l semnezi". Acum trebuie să mă prezint la examenul medical. Ce să fac? Să mă prefac că sunt retardat și să vorbesc invers? (n.r. - Soloviov vorbește stâlcit ironic). Dacă eram mai tânăr și mai în formă, m-aș fi înrolat fără ezitare. Dar sunt prea bătrân", a spus Soloviov pe post.

Un invitat i-a spus că ar trebui să meargă în armată: "Ești bărbat? Ai testicule?". "Da!", a răspuns imediat realizatorul. "Atunci ar trebui să mergi!", îi mai transmite invitatul. "Ne, nu, nu!", vine răspunsul.

"Ți-e frică!", îi transmite bărbatul din studio. "Nu-i adevărat! Sunt milioane de minoritari etnic care pot să-mi ia locul. Milioane!", răspunde Soloviov.

"Ești un laș și știi asta!", îi transmite invitatul. "Taci din gură!", răspunde Soloviov.

Dialogul dintre cei doi se transformă într-un șir de insulte indescifrabile. "Nu mai ai ce căuta în emisiunea mea vreodată!", îi mai transmite Soloviov invitatului. "Mi-e milă de tine", îi răspunde acesta. "Faci pe-a durul în uniforma ta de cadet, dar în realitate te-ai preda în prima zi pe front. Ai face în pantaloni de frică", continuă invitatul.

