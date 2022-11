Propagandistul preferat al lui Putin, negru de furie după retragerea din Herson: ”Prea multe gunoaie au mințit. Au mințit de sus până jos”

Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al președintelui rus Vladimir Putin, a izbucnit într-un acces de furie după retragerea armatei ruse din Herson.

”Prea multe gunoaie au mințit. Au mințit de sus până jos. Despre ce aveau în ascunzători. Despre starea vehiculelor. Despre cât de mulți miliari sunt pe front. Și niciunul nu a fost împușcat. Niciun nenorocit nu a fost prins de urechi. Nu s-a terminat singur. Nu a scris niciun raport”, sunt câteva dintre cuvintele grele transmise într-o emisiune radio și în mediul online de propagandistul de la Moscova.

Recent, Vladimir Soloviov i-a criticat pe recruții ruși care se plâng de comandanții lor și condițiile din armată.

This is the angriest Solovyev I've ever seen. pic.twitter.com/JszFh5iY9r