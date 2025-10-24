Gestul bizar făcut de un politician pro-rus, unei reporterițe: „Veniți mai aproape!” VIDEO

Autor: Dan Stan
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:35
290 citiri
Gestul bizar făcut de un politician pro-rus, unei reporterițe: „Veniți mai aproape!” VIDEO
Pro-rusul Voronin, care scoate limba la o tânără jurnalistă / FOTO: NewsMaker.ro

Vladimir Voronin (84 de ani), deputat al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a făcut un gest bizar unei reporterițe de peste Prut. El a scos limba insistent, înainte de a face declarații. Iată dialogul:

- Reporterița - Domnule Voronin, câteva (n.r. - întrebări)... Ne arătați limba? De ce?

- Voronin - Veniți mai aproape!

- Reporterița - Da... NewsMaker suntem.

- Voronin - Ce?

- Reporterița - NewsMarker, NewsMaker.

- Voronin - Aaa...

- Reporterița - Ați mai discutat cu noi.

- Voronin - Canal de-al nostru, sovietic, comunist.

- Reporterița - Sovietic, comunist, nu suntem.

- Voronin - Da, eu îți spun...

Vladimir Voronin a fost președinte al Republicii Moldova în perioada 2001-2009. De asemenea, în perioada 1998-2001 și 2009 până în prezent, s-a bucurat de postul de deputat.

Vezi și AICI video.

Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu
Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova,...
Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
Mese cu raze X. Camere ascunse. Cărți marcate în prealabil. Chiar și lentile de contact speciale. Procurorii americani spun că suspecții acuzați joi, 23 octombrie, într-un caz de jocuri de...
#Vladimir Voronin, #Republica Moldova, #scandal , #alegeri Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu
  2. Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor
  3. Ce spune italianul care și-a dat doctoratul în Catedralei Mântuirii Neamului despre uriașa clădire: „Nu prezintă creativitate sau inovație. Arată modul în care Biserica alege să folosească resursele”
  4. Gestul bizar făcut de un politician pro-rus, unei reporterițe: „Veniți mai aproape!” VIDEO
  5. Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
  6. Ce crede președintele Nicușor Dan despre un referendum privind pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal”
  7. Trump a fost pus în încurcătură de o jurnalistă. Președintele SUA a râs de ea: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui” VIDEO
  8. Cum a blocat premierul belgian planul UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro. Liderii au amânat problema pentru următorul summit
  9. Meteorologii prelungesc avertizarea de vânt. Care sunt zonele vizate HARTĂ
  10. Imaginea care a revoltat internetul. Cine ar fi legat o capră de un stâlp, lângă PRO TV: „Publicitatea prin cruzime nu are ce căuta într-un oraș european modern!”