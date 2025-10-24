Gestul bizar făcut de un politician pro-rus, unei reporterițe: „Veniți mai aproape!” VIDEO

Vladimir Voronin (84 de ani), deputat al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a făcut un gest bizar unei reporterițe de peste Prut. El a scos limba insistent, înainte de a face declarații. Iată dialogul:
- Reporterița - Domnule Voronin, câteva (n.r. - întrebări)... Ne arătați limba? De ce?
- Voronin - Veniți mai aproape!
- Reporterița - Da... NewsMaker suntem.
- Voronin - Ce?
- Reporterița - NewsMarker, NewsMaker.
- Voronin - Aaa...
- Reporterița - Ați mai discutat cu noi.
- Voronin - Canal de-al nostru, sovietic, comunist.
- Reporterița - Sovietic, comunist, nu suntem.
- Voronin - Da, eu îți spun...
Vladimir Voronin a fost președinte al Republicii Moldova în perioada 2001-2009. De asemenea, în perioada 1998-2001 și 2009 până în prezent, s-a bucurat de postul de deputat.
