Voronin vrea sa inapoieze Rusiei tablouri fara valoare culturala

Doua tablouri gasite la sfarsitul lunii mai in R. Moldova, pe care presedintele Vladimir Voronin ii promisese omologului sau rus sa le restituie muzeului Ermitaj, nu au valoare culturala si nu au fost niciodata expuse in muzeul rus, a declarat directorul Muzeului de Arte Plastice din Chisinau.

"Expertii nostri au efectuat o expertiza minutioasa si au constatat ca tablourile nu au fost pictate de Vasili Polenov si Boris Iorganson, dupa cum s-a presupus anterior. Expertiza nu a folosit metode chimice sau razele Roengen, dar rezultatele sunt mai mult decat sigure.

Pentru a le conforma, va mai fi efectuata inca o expertizare, dar aceasta in mod sigur va confirma rezultatele primite deja", a declarat Tudor Zbarnea, directorul Muzeului de Arte Plastice din Chisinau, transmite NewsIn.

Potrivit oficialului, cea de-a doua etapa a expertizei urmeaza sa stabileasca cine sunt autorii lucrarilor, dar, cel mai probabil, "tablourile apartin unor cu totul alti pictori, mai putin cunoscuti".

Directorul Muzeului de Arte Plastice de la Chisinau si-a exprimat regretul pentru faptul ca unele "concluzii premature au indus in eroare opinia publica".

In cadrul intalnirii pe care a avut-o cu Dmitri Medvedev la summitul neoficial al CSI de la Sankt Petersburg din 6 iunie, presedintele Voronin a declarat ca Republica Moldova va restitui in cel mai scurt timp Federatiei Ruse "doua tablouri care au fost sustrase din Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg in 2006 si depistate, in urma unor actiuni operative, de catre organele de drept moldovenesti".

Chiar in aceeasi zi, conducerea Ermitajului anunta ca a primit cu surprindere anuntul presedintelui Voronin, pentru ca din colectia sa nu lipseste decat un singur tablou, furat acum mai bine de 30 de ani.

Presa rusa a avut comentarii ironice spunand ca "moldovenii cei buni s-au hotarat sa restituie muzeului rus tablourile nu se stie cui" si ca "Ermitajul nu a inteles gestul generos al presedintelui Moldovei".

Ministerul moldovean de Interne a declarat ca cele doua tablouri, de dimensiuni medii, sunt peisaje apartinand pictorilor Vasili Polenov si Boris Iorganson si ca ele au fost trimise la expertiza.

Ermitajul a anuntat insa ca in colectia muzeului nu exista tablouri ale acestor doi pictori. Responsabilii din muzeu au presupus, prin urmare, ca presedintele moldovean a confundat Ermitajul cu Muzeul rus de Stat, dar nici din acest muzeu cele doua tablouri nu sunt date disparute. Totusi, tablourile vor fi binevenite, in cazul in care vor fi totusi transmise Rusiei, iar Ermitajul este gata sa le primeasca pentru expertiza, a declarat conducerea institutiei culturale.

Potrivit agentiilor ruse de stiri, dupa anuntul presedintelui Voronin, Serviciul federal rus pentru protejarea mostenirii culturale a solicitat Internelor moldovene sa puna la dispozitia expertilor de la Moscova originalele tablourilor gasite.

"Nu ne-au fost trimise imagini ale acestor tablouri si nici nu am primit solicitarea de a efectua vreo expertiza sau a le identifica, asa cum ar trebui sa se procedeze, conform uzantelor internationale. Iata de ce am facut chiar noi un demers in acest sens si incercam sa luam legatura si telefonic cu cei de la Chisinau", a declarat agentiei Interfax adjunctul sefului Serviciului federal pentru protejarea mostenirii culturale, Anatoli Vilkov.

Potrivit oficialului, conducerea Serviciului este surprinsa de graba cu care partea moldoveana a tras concluzia ca cele doua tablouri gasite au fost furate din colectia Ermitajului, pentru ca Rusia "nu are informatii cu privire la un astfel de furt si nimeni nu s-a consultat cu reprezentantii Federatiei Ruse".

In plus, sustine oficialul rus, in baza de date a Serviciului federal pentru protejarea mostenirii culturale lucrarile celor doi pictori nu figureaza ca fiind furate sau pierdute. "Numerele de inventariere puteau pur si simplu sa fie falsificate pentru a putea vinde tabloul mai scump sau poate fi vorba despre copii sau chiar falsuri. Dar nu putem face niste estimari pana nu vom primi imaginea tablourilor, e ca si cum am ghici in zat de cafea", a spus responsabilul rus.

