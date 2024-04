Circ si minciuni la Chisinau

Seful Partidului Social Democrat de la Chisinau, deputatul Dumitru Braghis, il acuza de minciuna deliberata pe presedintele Vladimir Voronin, care a spus ca liderul PSD a ars portretele presedintelui Rusiei Vladimir Putin, aducand tarii grave prejudicii economice, politice si de imagine, relateaza Realitatea TV.

Dumitru Braghis a declarat la o conferinta de presa sustinuta marti la Chisinau ca "insinuarile la care s-a dedat presedintele Vladimir Voronin in Vinerea Patimilor il descalifica atat ca presedinte al tarii, cat si in calitate de crestin" si i-a propus lui Voronin sa accepte "o dezbatere televizata in direct".

Vladimir Voronin a declarat vineri, in cadrul unei emisiuni la NIT TV, ca Dumitru Braghis "a ars portretele presedintelui Rusiei Vladimir Putin, prin aceasta aducand grave prejudicii economice, politice si de imagine Republicii Moldova".

Emisiunea la care se refera deputatul este aceeasi in cadrul careia, in vinerea de dinaintea Pastelui, presedintele Voronin a acuzat Romania de a-l fi convins pe presedintele moldovean de atunci, Mircea Snegur, sa inceapa razboiul cu Transnistria in 1992. Acuzatia a fost calificata de Mircea Snegur drept "o aberatie care numerita comentata".

"Insinuarile lansate de presedintele Voronin confirma faptul ca minciuna, sub guvernarea comunista, a devenit politica de stat. Motivatiile unor astfel de iesiri ale presedintelui sunt la suprafata; rezultatele mai mult decat modeste ale comunistilor la alegerile locale il fac pe Voronin sa se teama isteric de anul 2009, in care partidul condus de el risca sa fie dur sanctionat de catre electorat pentru minciunile si faradelegile comise. Acest fapt l-a si determinat pe Voronin personal sa arunce zoi si minciuni asupra celor care devin concurenti reali la viitoarele alegeri", a declarat Dumitru Braghis.

Potrivit liderului, partidul pe care il conduce - PSD - "a devenit un factor de frica suplimentara pentru Partidul Comunistilor, care este o alternativa serioasa, capabila sa atraga voturile cetatenilor moldoveni cu viziuni de stanga".

"Declaratiile din Vinerea Patimilor constituie o recidiva de minciuna a lui Vladimir Voronin. El a mintit atunci cand a promis solutionarea conflictului transnistrean, cand a declarat ca preturile la gazele naturale nu vor creste, ca vom avea relatii bune cu Rusia si cu toti vecinii, cand a promis iertarea datoriilor la intretinere, crearea a 300.000 de locuri de munca etc.", a mai spus Dumitru Braghis.

Deputatul face apel "la demnitatea si onoarea domnului Voronin ca presedinte al tarii, dar si ca general de politie", pentru ca acesta sa dea dovada de curaj si sa accepte o dezbatere televizata in direct.

"Puteti alege ora, orice post TV si in direct sa discutam despre gravele probleme ale Republicii Moldova, inclusiv cine si cum a deteriorat relatiile cu partenerii strategici si vecinii Republicii Moldova, cine si cum a distrus economia Moldovei, din cauza cui peste un milion de cetateni au plecat din tara, cine este vinovat de faptul ca peste 300.000 de copii cresc astazi fara parinti", spune Braghis adresandu-se lui Voronin.

Actualul deputat Dumitru Braghis a fost, la sfarsitul anilor '80 prim-secretarul organizatiei Komsomol din Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca, iar intre anii 1999-2001 a ocupat functia de prim-ministru, pana in momentul in care Partidul Comunistilor a castigat alegerile parlamentare din 2001.

Braghis impartaseste viziuni de centru-stanga, declarandu-se proeuropean, dar anti-NATO si este considerat a fi una dintre mizele politice ale Moscovei pentru segmentul de centru la viitoarele alegeri parlamentare din 2009.