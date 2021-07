Resedinta de lux a fostului presedinte basarabean Vladimir Voronin: gusturile burgheze ale unui comunist declarat VIDEO

Mai multi oameni din satele din imprejurimi, angajati la negru au grija de animale, de casa de vacanta si de teritoriul adiacent, precum si de celelalte acareturi.Ferma care aprovizioneaza masa fostului presedinte cu produse ecologige reprezinta cateva tarcuri si grajduri pentru animale, precum si depozitele unde este pastrata hrana animalelor. Pe teritoriu se regaseste si asa numita bucatarie unde sunt prelucrate si pastrate produsele alimentare, scrie Anticoruptie.mdLa ferma sunt cinci vaci, vre-o zece mistreti, cel putin vre-o 50 de gaini si iepuri.Peste drum se afla o prisaca, iar mai la vale o sera si o gradina, dotate cu sistem de irigare, in care sunt cultivate legume.Casa de vacanta sau cum o mai numeste liderul comunist, casuta vanatorului, este amplasata pe malul unui iaz. Pe langa mobilier, in interior se regasesc mai multe animale impaiate, iar pe podeaua din sufragerie este asternuta o blana din urs. Teritoriul adiacent casutei vanatorului este acoperit cu pavaj. La intrarea in curte se afla o platforma din beton, cu suprafata de cel putin 50 de metri patrati, care serveste ca parcare pentru automobile.Pana la casa de vacanta a lui Voronin a fost aduse o conducta de gaz, apeduct si sistem de canalizare.