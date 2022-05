Voronin vrea sa castige alegerile cu ajutorul magiei

Vladimir Voronin vrea cu orice pret sa castige alegerile anticipate si nu se da inapoi de la nimic pentru asta, apeland la orice, de la matanii si lumanari aprinse la biserica, la magie.

Asa a fost aleasa si data alegerilor, 29.07.2009, cu ajutorul numerologului Mark Tkaciuk, chiar daca aceasta data va pica intr-o zi de miercuri, o premiera la Chisinau, unde orice scrutin se tinea numai duminica, arata Gardianul.

Numerologul a considerat cifrele "7" si "11" benefice pentru Voronin. Si daca stam sa ne gandim ca el a fost ales pe 4 aprilie 2001 si reinvetit pe 7 aprilie, se pare ca a avut si dreptate.

In 2005, numerologul a aranjat lucrurile in asa fel, incat Voronin sa fie ales tot intr-o zi de 4 aprilie, fiind apoi investit tot pe 7 aprilie. Guvernul Tarlev a fost instalat la data de 19 aprilie si in 2001, si in 2005.

