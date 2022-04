Fostul vicepreședinte al băncii Gazprom, soția și fiica de 13 ani, găsiți împușcați în apartamentul din centrul Moscovei

Moartea lui Vladislav Avaev, fostul președinte al Gazprombank, una dintre cele mai puternice bănci din Rusia, a soției și a fiicei acestora a survenit în cursul zilei de luni, 18 aprilie.

Potrivit Tass, agenția de știri controlată de Kremlin, Avaev (51 de ani) și-ar fi împușcat soția Elena (47 de ani) și fiica Maria (13 ani), după care s-ar fi sinucis.

Jurnaliștii de la Tass afirmă că cele trei cadavre au fost descoperite în apartamentul de pe bulevardul Universitetsky Prospekt, o zona rezidențială de lux aflată la 10 kilometri de Piața Roșie.

Autoritățile au fost alertate în cursul după-amiezii de ieri de către fiica cea mare a cuplului Avaev, o tânără de 26 de ani pe nume Anastasia.

Aceasta a fost chemată de șoferul familiei, care nu a reușit să intre în apartament, deși ar fi fost convocat de Vladislav Avaev, deoarece ușa ar fi fost blocată din interior.

Departamentul de criminalistică al Poliției Moscova a anunțat că principala ipoteză urmărită în anchetă este dubla crimă, urmată de sinucidere. Vladislav Avaev ar fi deținut 13 arme de foc, iar mobilul omorurilor ar fi un conflict domestic violent.

Pistolul cu care ar fi fost curmate cele trei vieți a fost găsit în mâna lui Vladislav Avaev, iar investigatorii au mai declarat că n-au găsit semne ale prezenței unei alte persoane în apartament în momentul producerii tragediei.

Șoferul lui Avaev a declarat jurnaliștilor că angajatorul său ar fi fost în mare formă și că nu înțelege ce s-a întâmplat.

Gazprombank este unitatea financiară prin intermediul căreia toți clienții Gazprom fac plățile legate de furnizarea gazului metan.

