Au aruncat cu vată în Blănuță! Atacantul adus din România are viață grea la Dinamo Kiev

Atacantul cumpărat de Dinamo Kiev de la Adrian Mititelu, Vladislav Blănuță, trece prin momente grele la echipa ucraineană.

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev, dar fanii echipei ucrainene au descoperit că acesta distribuise pe rețelele sociale mesaje pro-ruse.

Suporterii lui Dinamo Kiev nu l-au iertat pe Blănuță, iar la meciul Obolon - Dinamo Kiev, scor 2-2, spectatorii au aruncat cu vată în direcția fotbalistului și l-au numit diavol.

”A fost clar mesajul fanilor lui Dinamo Kiev, nu doar al ultrașilor, la meciul cu Obolon. Au aruncat pungi cu vată în fața băncii de rezerve a echipei, unde se afla Blănuță. Vata e asociată cu oamenii care au vederi pro-ruse.

Îi numim vatnik, cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva. La fel, era un banner pe care scria `Blănuță - ciord. Se traduce direct prin diavol, dar înseamnă și om cu un comportament total greșit.

A fost o mare prostie a clubului să transfere un jucător fără să-i verifice inclusiv conturile de social media. Ce se va întâmpla? Dinamo va încerca să-l dea în următoarea fereastră de transferuri, să-l împrumute sau să-l vândă.

Asta se așteaptă aici, deoarece nu va mai avea viață la Kiev. După trei ani și jumătate de război, de bombardamente, oamenii îi urăsc pe ruși și pe cei cu vederi pro-ruse. Și acum îl consideră pe Blănuță unul dintre ei”, a transmis un apropiat al lui Dinamo Kiev, potrivit golazo.ro.

Vladislav Blănuță a jucat la FCU Craiova și la Universitatea Cluj.

