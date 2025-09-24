Internaționalul român de la Dinamo Kiev nu scapă de coșmar: ”Ouăle zburau în direcția lui”

Atacantul cumpărat de Dinamo Kiev de la Adrian Mititelu, Vladislav Blănuță, trece prin momente grele la echipa ucraineană.

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev, dar fanii echipei ucrainene au descoperit ulterior că acesta distribuise pe rețelele sociale mesaje pro-ruse.

Suporterii lui Dinamo Kiev nu l-au iertat pe Blănuță, iar la meciul Oleksandria - Dinamo Kiev 1-2, în Cupa Ucrainei, spectatorii au aruncat cu ouă în direcția fotbalistului născut în Republica Moldova, dar care a jucat pentru naționala U21 a României.

„Problema lui Blănuță nu s-a atenuat și este puțin probabil să se atenueze prea curând. Am urmărit reacția suporterilor din Kiev. La ultimul meci, de campionat, au fost destul de calmi, nu se citea nimic în ochii lor. Nu îl susțineau, dar atmosfera de pe stadion era destul de calmă, din câte am văzut.

În Cupă, zburau ouăle din tribune. Nu spun cine arunca, fanii lui Dinamo, cei ai Oleksandriei sau spectatorii neutri. Dar ouăle zburau în direcția lui Blănuță", a remarcat jurnalistul Vladimir Zverov, potrivit Tribuna.ua.

