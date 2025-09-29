Coșmarul trăit de atacantul plecat din România: Blănuță, luat peste picior chiar de antrenorul lui Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță, din nou titular la Dinamo Kiev, deși fanii îl contestă. Ironia antrenorului Shovkovskyi la adresa atacantului: „Numai dacă Yarmolenko joacă portar, Blănuță e mai bun”.

Vladislav Blănuță continuă să fie o prezență constantă în primul unsprezece al lui Dinamo Kiev, în ciuda faptului că este contestat vehement de fanii ucraineni. Atacantul de 23 de ani a fost titular pentru a treia oară consecutiv în remiza spectaculoasă cu Karpaty Lviv (3-3), dar prestațiile sale modeste și absența golurilor ridică semne de întrebare.

În plus, ultrașii dinamoviști nu îl iartă pentru vechile sale postări pro-ruse, pe care le consideră o ofensă în contextul războiului ruso-ucrainean.

Statistica recentă nu îl avantajează pe internaționalul român de tineret:

13 septembrie: 2-2 cu Obolon (12 minute jucate)

22 septembrie: 2-2 cu Oleksandriya (45 minute)

27 septembrie: 3-3 cu Karpaty Lviv (71 minute)

Înainte de această serie, Dinamo obținuse patru victorii consecutive fără Blănuță pe teren.

După meciul de la Lviv, Shovkovskyi a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă jucători precum Morgun, Thiare și Blănuță sunt în acest moment mai în formă decât titularii obișnuiți Neshcheret, Mykhavko și Yarmolenko.

Tehnicianul a ales să răspundă cu ironie, într-o remarcă ce a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale:

„Doar dacă Yarmolenko e pus în poartă, Blănuță va fi mai bun decât el în atac, asta e sigur”, a spus Shovkovskyi, făcând referire la veteranul Andriy Yarmolenko, un simbol al clubului, cu peste 400 de meciuri și 157 de goluri pentru Dinamo.

Pe 2 octombrie, Dinamo Kiev joacă cu Crystal Palace în Conference League, partidă care are loc în Polonia.

