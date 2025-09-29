Coșmarul trăit de atacantul plecat din România: Blănuță, luat peste picior chiar de antrenorul lui Dinamo Kiev

Coșmarul trăit de atacantul plecat din România: Blănuță, luat peste picior chiar de antrenorul lui Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță FOTO Facebook FC Dynamo Kyiv

Vladislav Blănuță, din nou titular la Dinamo Kiev, deși fanii îl contestă. Ironia antrenorului Shovkovskyi la adresa atacantului: „Numai dacă Yarmolenko joacă portar, Blănuță e mai bun”.

Vladislav Blănuță continuă să fie o prezență constantă în primul unsprezece al lui Dinamo Kiev, în ciuda faptului că este contestat vehement de fanii ucraineni. Atacantul de 23 de ani a fost titular pentru a treia oară consecutiv în remiza spectaculoasă cu Karpaty Lviv (3-3), dar prestațiile sale modeste și absența golurilor ridică semne de întrebare.

În plus, ultrașii dinamoviști nu îl iartă pentru vechile sale postări pro-ruse, pe care le consideră o ofensă în contextul războiului ruso-ucrainean.

Statistica recentă nu îl avantajează pe internaționalul român de tineret:

13 septembrie: 2-2 cu Obolon (12 minute jucate)

22 septembrie: 2-2 cu Oleksandriya (45 minute)

27 septembrie: 3-3 cu Karpaty Lviv (71 minute)

Înainte de această serie, Dinamo obținuse patru victorii consecutive fără Blănuță pe teren.

După meciul de la Lviv, Shovkovskyi a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă jucători precum Morgun, Thiare și Blănuță sunt în acest moment mai în formă decât titularii obișnuiți Neshcheret, Mykhavko și Yarmolenko.

Tehnicianul a ales să răspundă cu ironie, într-o remarcă ce a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale:

„Doar dacă Yarmolenko e pus în poartă, Blănuță va fi mai bun decât el în atac, asta e sigur”, a spus Shovkovskyi, făcând referire la veteranul Andriy Yarmolenko, un simbol al clubului, cu peste 400 de meciuri și 157 de goluri pentru Dinamo.

Pe 2 octombrie, Dinamo Kiev joacă cu Crystal Palace în Conference League, partidă care are loc în Polonia.

