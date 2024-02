Campionatul Mondial de înot de la Doha (Qatar) a consemnat o mare surpriză în proba de 50 de metri liber.

Astfel, cel mai rapid înotător al planetei a fost desemnat ucraineanul Vladislav Bukhov, la capătul unei curse uluitoare, pe care a terminat-o în 21.44 secunde.

Bukhov a avut cea mai slabă reacție la start, dar a recuperat miraculos și l-a învins pe marele favorit Cameron McEvoy din Australia cu o singură sutime (21.45).

🚨 UPSET ALERT 🚨

Vladyslav Bukhov goes from LAST off the start to winning the World Title in the Men's 50m Freestyle by 0.01s over defending champion Cam McEvoy in a time of 21.44 😤 🤯

This is Ukraine's FIRST Gold medal in this event 🇺🇦 🥇

ANYTHING IS POSSIBLE#AQUADoha2024 pic.twitter.com/cdTkeq3ypa