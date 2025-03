„Rusia se va extinde cât va voi Dumnezeu”. Omul care „l-a creat pe Putin” acuză politicienii UE că sunt „obsedați de expansiune”. Ce spune despre Trump

Vladislav Surkov, probabil cea mai misterioasă figură a Rusiei, a rămas tăcut de la începutul războiului din Ucraina. Omul care l-a „făcut” pe Vladimir Putin, consilierul din umbră care l-a inspirat pe romancierul Giuliano da Empoli să scrie Vrăjitorul Kremlinului, are multe de spus despre Rusia și despre omul care o conduce.

Politicianul, considerat „arhitectul” sistemului politic rus, s-a îndepărtat de omul pe care l-a servit timp de două decenii, Vladimir Putin. Niciodată de la începutul invaziei ruse a Ucrainei nu a acordat un interviu politic. Nici nu a făcut nici cel mai mic comentariu public asupra acestui război care devastează inima Europei. Nimeni nu știe ce face Surkov astăzi. Într-un interviu rar, acordat publicației L'express, acesta a evitat întrebarea. Publicația franceză subliniază că l-a intervievat pe “magicianul” de la Kremlin pentru a intra într-un fel în mintea lui Vladimir Putin.

Ce înseamnă victoria pentru Moscova

Fostul consilier al lui Putin susține că obiectivul principal al Moscovei este „distrugerea” militară a Ucrainei.

„Distrugerea militară sau militaro-diplomatică a Ucrainei. Împărțirea acestui cvasi-stat artificial în fragmentele sale naturale. Pot exista manevre, încetiniri și pauze pe parcurs. Dar acest obiectiv va fi atins.

Surkov susține că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat după lansarea războiului în Ucraina, în martie 2022, și că influența există peste tot, în toate regiunile lumii.

„Obiectivele strategice nu s-au schimbat, dar cele tactice s-au ajustat pe măsură ce strategia a fost implementată. Am construit o ideologie oficială bazată pe conceptul de „lume rusă”, care exista deja în cercurile filozofice. Lumea rusă nu are granițe. Ea există oriunde se simte influența rusă, sub o formă sau alta: culturală, informațională, militară, economică, ideologică sau umanitară... Cu alte cuvinte, peste tot. Concentrarea influenței noastre variază de la o regiune la alta, dar nu este niciodată zero”, spune Surkov.

Surkov a vorbit și despre politica de extindere a Rusiei.

”Așadar, ne vom extinde în toate direcțiile, atât cât ne va permite Dumnezeu și resursele noastre. Important este să nu ne lăsăm duși de val și să nu încercăm să înghițim un teritoriu prea mare”, a declarat acesta.

„Europa, de vină pentru situația din Ucraina”

Surkov susține că politica de expansiune a Rusiei ține cont de voința popoarelor și că cea care încalcă această voință este Europa. În viziunea acestuia, Occidentul este cel care vrea să se impună în Ucraina, în ciuda voinței poporului.

„Nu văd în răspunsul meu anterior nicio negare a subiectivității popoarelor. Europa a fost cea care a ignorat voința poporului ucrainean, sprijinind două lovituri de stat la Kiev. În 2014, de exemplu, mai mult de jumătate dintre ucraineni vorbeau rusă zilnic, atât la muncă, cât și acasă. Mai puțin de jumătate dintre ei susțineau integrarea în Uniunea Europeană, iar și mai puțini doreau aderarea la NATO. Occidentul încearcă să supună Ucraina împotriva voinței majorității populației sale, fără ca cineva să înțeleagă de ce. Și în timp ce vorbim, arme europene, inclusiv franceze, sunt folosite împotriva țării mele pentru a sprijini regimul marionetă de la Kiev. Acest regim nu se bazează pe majoritatea ucrainenilor, ci pe o minoritate anti-rusă și pro-occidentală”, a declarat acesta.

„Ucraina, o entitate artificială”

Întrebat dacă războiul a consolidat națiunea ucraineană și o identitate „anti-rusă”, Surkov a declarat că acesta va separa „oile de capre”.

Ucraina este o entitate politică artificială, formată din trei regiuni foarte diferite: sudul și estul, care sunt rusești; centrul, care este mixt; și vestul, care este anti-rus. Ele nu s-au înțeles niciodată. Războiul din Ucraina va separa rușii de anti-ruși, sau, parafrazând Evanghelia, „oile de capre”. Anti-rușii nu vor dispărea, dar vor fi limitați la teritoriul lor istoric și nu se vor mai extinde pe pământ rusesc.

Arhitectul Putinismului susține că UE s-a „extins haotic”, ajungând o entitate obeză

„UE s-a extins haotic și imprudent. A ales cantitatea în detrimentul calității. Rezultatul este o structură guvernamentală obeză, care nu produce decât jumătăți de măsură. Acum, Europa trebuie să decidă: este un stat sau nu? UE a fost creată pe ruinele URSS-ului. Politicienii săi au devenit obsedați de expansiune. Poate că euro-putiniștii și euro-trumpiștii vor revitaliza Europa. Dacă vreți să vedeți viitorul Franței și al celorlalte state europene, citiți Supunere de Michel Houellebecq, spune acesta.

„Ideologic Trump este mai aproape de Putin decât de Macron”

Alegerea lui Donald Trump, susține Surkov, nu va schimba nimic în ceea ce privește „izolarea Rusiei, pentru că aceasta ține de „percepția națiunii ruse”.

„Singurătatea geopolitică este o constantă în percepția de sine a națiunii noastre. Mai simplu, este ideea că ne putem baza doar pe noi înșine și că, prin urmare, trebuie să ne înarmam cu răbdare, pâine și arme. Venirea lui Trump la putere nu schimbă nimic. Nu este vorba despre relațiile internaționale contemporane, ci despre conștiința și inconștientul nostru național”, spune acesta.

Surkov, care spune că nu știe dacă Trump i-a folosit metodele de propagandă în campanii, consideră însă că actualul președinte al SUA este, din punct de vedere ideologic, mai aproape de Putin.

„Când Trump a fost ales pentru prima dată, o serie de mass-media americane foarte serioase au publicat articole în care susțineau că echipele sale au folosit metodele mele de propagandă și unele dintre ideile mele politice. Nu știu dacă acesta este adevărul, un adevăr pe jumătate, sau un post-adevăr. La acea vreme, președintele Statelor Unite a declarat public, și citez: „Viitorul nu aparține globaliștilor, ci patrioților”; „Lumea liberă trebuie să-și îmbrățișeze rădăcinile naționale, care sunt de neînlocuit”; „Dacă vrei democrație, agață-te de suveranitatea ta”. Pe scurt, acestea sunt principiile democrației suverane așa cum le-am formulat la începutul anilor 2000 și care au devenit baza conceptuală a Putinismului. Coincidenţă? Cine ştie? Oricare ar fi cazul, este clar că ideologic Trump este mai aproape de Putin decât de Macron”,a mai spus fostul consilier al lui Putin.

