La înmormântare, ca la aeroport. Cum au intrat oamenii la funeraliile lui Tatarski VIDEO

Sâmbată, 8 aprile, are loc la Moscova înmormântarea propagandistului Vladlen Tatarski, care a murit într-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, în seara zilei de 2 aprilie.

Ceremonia de rămas bun a început la cimitirul Troekurovsky, la ora 12:00.

Pentru a evita producerea unui eveniment similar, organizatorii au luat măsuri de securitate sporite, oamenii fiind nevoiți să treacă prin filtre asemănătoare celor de la aeroporturi.

Tight security at the funeral for slain war blogger Fomin/Tatarsky at Moscow’s Troyekurovskoe cemetery https://t.co/gdTTV5GhNl