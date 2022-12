Final de drum pentru Jean Vlădoiu! Ce se întâmplă cu fostul internațional

Clubul FC Argeş anunţă că a ajuns la un acord de reziliere, pe cale amiabilă, a contractului cu managerul sportiv Ion Vlădoiu.

“Au fost doi ani de excepţie, mai ales pentru mine, care eram la prima provocare de acest gen. Am venit la FC Argeş într-un moment greu, când echipa era pe ultimul loc şi am încercat cu toată puterea să ajut, în plan sportiv, ca echipa să-şi atingă obiectivele. Din păcate, în acest sezon aşteptările au fost mult mai mari, iar realizările departe de obiectivele stabilite în debutul sezonului, fapt pe care mi l-am asumat şi mi-l asum şi acum, la final. Din acest motiv, am considerat că este momentul să mă retrag din funcţia de manager sportiv, dar să rămân acelaşi înflăcărat suporter al echipei FC Argeş. Le mulţumesc tuturor colegilor şi suporterilor pentru colaborare, înţelegere şi susţinere. Hai FC Arges!”, a declarat fostul fotbalist şi manager sportiv al Argeşului.

El ocupa funcţia de manager din decembrie 2020, după ce a activat timp de șase ani la Federația Română de Fotbal.

