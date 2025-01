Un vlogger australian a venit în România să vadă cât este de periculoasă: "Chiar și mama mi-a spus să fiu foarte atent" VIDEO

Un vlogger australian a stârnit atenția internațională printr-un videoclip în care demontează miturile și stereotipurile despre România, într-o manieră plină de umor.

Wesda, un creator de conținut din Melbourne, a vizitat România și a surprins audiența cu descoperiri neașteptate despre această țară adesea etichetată drept „periculoasă”, din cauza legăturilor cu Dracula, urșii bruni și peisajele spectaculoase.

În cel mai recent videoclip postat pe canalul său de YouTube, intitulat „I went to Romania to prove it’s dangerous” („Am fost în România să demonstrez că e periculoasă”), Wesda povestește despre experiențele sale în această țară controversată. El își începe relatarea astfel:

„Mulți spun că România este o țară periculoasă. Așa că, în timpul vizitei mele, am decis să descopăr care sunt, de fapt, cele mai «periculoase» lucruri. Chiar și mama mi-a spus să fiu foarte atent.”, arată BZI.ro

Vloggerul subliniază că „Rata generală a criminalității face România mai sigură decât țări precum Australia, Germania sau Italia. Totuși, am explorat ce înseamnă, cu adevărat, «pericolul» în România și am descoperit o realitate cu totul diferită”. Un subiect sensibil pe care l-a abordat a fost cel al romilor, adesea asociați cu furturi și escrocherii în imaginația colectivă.

Wesda a ironizat aceste prejudecăți și a subliniat că adevăratul pericol constă în perpetuarea stereotipurilor: „Pentru a te proteja de romi, va trebui să iei măsuri drastice, cum ar fi să folosești bunul simț și să nu fii rasist. Sună destul de greu, deci e periculos”, a precizat el.

În continuare, vloggerul australian a subliniat confuzia lingvistică legată de termenul „țigani”, despre care consideră că este o relicvă a stereotipurilor rasiste. „Aceștia sunt de fapt numiți «romi», iar termenul peiorativ are rădăcini în ideea greșită că ar proveni din Egipt”, a mai spus Wesda.

Un alt mit despre România este cel legat de urșii bruni, care populează pădurile Carpaților. Wesda a abordat această temere exagerată cu umor, spunând: „Dacă întâlnești un urs, s-ar putea să facă ceva cu adevărat șocant – să mănânce o plantă, pentru că urșii mănâncă foarte rar carne. De fapt, ai șanse mai mari să fii confundat tu cu un urs și să ajungi pe lista de relocări.”

În excursia sa prin România, Wesda nu a ratat faimosul Castel Bran din Transilvania, legat de mitul lui Dracula. Cu un ton ironic, australianul a declarat că „Bram Stoker, creatorul personajului Dracula, nu a fost niciodată în România, iar Vlad Țepeș, cel care a inspirat legenda, nu a locuit în acest castel”. Chiar și așa, Wesda a apreciat marketingul ingenios din spatele acestei capcane turistice, menționând: „Românii au reușit să atragă turiști din toată lumea prin acest mit. Vlad ar fi mândru!”

Deși dezamăgit de lipsa legăturilor autentice cu Dracula, Wesda a explorat Castelul Peleș, care l-a impresionat prin eleganța sa. Totuși, nici acest loc nu a scăpat de observațiile sale ironice. „Schelele de restaurare de afară erau un risc vizibil, iar sculpturile complicate din lemn din interior păreau să reprezinte un pericol de incendiu”, a spus el.

În Brașov, Wesda a identificat „adevăratele amenințări”: pensionarii și familiile cu copii. Cu un ton ironic, vloggerul a adăugat: „Pensionarii cresc prețurile, iar copiii sunt extrem de enervanți când țipă. Ambele categorii sunt periculoase pentru nervi și timpane.”

În final, Wesda a încheiat videoclipul cu o invitație pentru urmăritorii săi: „Acum ai dovezi clare că România e o țară periculoasă – sau poate că doar încerc să ascund faptul că este una dintre cele mai subapreciate destinații turistice din lume.” Astfel, cu umor și sinceritate, vloggerul australian a transmis un mesaj șocant, dar și o recomandare de a descoperi România dintr-o perspectivă diferită, fără a se lăsa influențat de stereotipuri.

