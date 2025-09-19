Reacția unui vlogger britanic după ce a vizitat mai multe orașe din România. „Adevărați europeni. Aici e pur și simplu relaxare, frate” VIDEO

Un vlogger din Marea Britanie s-a declarat surprins în mod plăcut după ce a vizitat București, Cluj, Sibiu, Constanța și Sighișoara.

Steven Vern compară România cu Marea Britanie într-un clip postat pe YouTube, care a strâns peste 49.000 de vizualizări și aproape 1.000 de comentarii.

Ce spune despre țara noastră

Vern susține că România este mult mai sigură decât marile orașe din Marea Britanie și că atmosfera este civilizată și relaxată.

„Adevărați europeni”

Conform vloggerului, există o mare diferență între București și Birmingham sau Londra.

„E o mare diferență între București și Birmingham sau Londra, de exemplu. Asta este capitala României și e foarte sigură. Oh, Doamne! Comparativ cu Londra, aspectul de siguranță aici e la un cu totul alt nivel, comparativ și cu Birmingham. Nu simți că trebuie să te uiți mereu peste umăr să vezi cine merge în spatele tău. Aici e pur și simplu relaxare, frate. Toată lumea e relaxată. Societatea e ok. Civilizația e ok. Oamenii sunt decenți. Adevărați europeni”, afirmă Vern.

El crede că imaginea negativă a românilor în Occident este greșită și bazată pe prejudecăți.

„Diferența e enormă. Oamenii din Anglia, din Marea Britanie o duc rău, în general. Cred că populația din Marea Britanie nu înțelege ce e România și cum e ea de fapt. România e un loc care deschide ochii, frate. Chiar îți deschide ochii. Când vii aici, ești gen: „Wow, ok. Nu mă așteptam să fie așa”. Pentru că toată lumea vede țiganii romi și așa mai departe și au o imagine proastă despre ei pentru că fie cerșesc, fie fură din buzunare, fură, în general, sau fac prostii. Sunt sigur că nu toți sunt așa, dar asta e ceea ce văd oamenii. Și există o stigmatizare. Se gândesc: „A, așa sunt românii. Așa trebuie să fie toți, în general”. Dar e atât de departe de adevăr. Atât, atât de departe de adevăr. Oamenii din România sunt foarte, foarte decenți, oameni foarte buni”, adaugă vloggerul.

De asemenea, el observă că, în timp ce britanicii sunt în general excesiv de politicoși și formali, românii sunt mai direcți și autentici.

Steven Vern a dat și note celor două țări. România a primit 8 din 10, iar Marea Britanie a primit nota 3.

Ce probleme a găsit

Chiar dacă a lăudat frumusețea clădirilor și natura, vloggerul britanic a observat și unele probleme, cum ar fi numeroasele clădiri neîngrijite, multe case de pariuri și farmacii, dar și prezența cluburilor de striptease și a saloanelor de masaj în zonele centrale.

„Știi ce urăsc eu când merg pe jos, indiferent unde? Urăsc când oamenii merg în spatele tău ca o umbră și refuză să te depășească. Stau acolo și nu știu ce fac — parcă te urmăresc sau ceva. Și e enervant, pentru că e suspect. Eu, personal, n-aș sta niciodată în umbra cuiva. N-aș merge lipit de ei așa, în timp ce merg. Un lucru pe care l-am observat în România e că nu par să își termine clădirile. Și dacă le termină, le e greu să le întrețină. Așa că încep să arate vechi și degradate. După 30 de ani, încă nu se fac renovări. Dar unele dintre clădiri sunt incredibile, niște adevărate capodopere. Doar că le lasă să se învechească. Și tot ce ar trebui să facă e să aducă niște zugravi, să mai înnoiască un pic locul. Să motiveze oamenii. Să creeze locuri de muncă. Să pună deoparte un mic buget. Există o mulțime de case de pariuri. Peste tot. O comunitate mare de jucători de noroc. Își cheltuie banii. De asemenea, sunt foarte multe farmacii. Farmaciile fac afaceri mari aici. Cred că e o populație bolnăvicioasă, poate. Nu știu. Dar uite, încă o casă de pariuri. Una din multele de aici”, mai spune Steven.

Steven Vern e de părere că în România există mai puțină ură și polarizare socială decât în Marea Britanie.

Reacții la videoclipul postat

Străinii care s-au stabilit în România i-au confirmat impresiile, precizând că s-au mutat aici pentru siguranță și o calitate mai bună a vieții.

Mai mulți români au povestit că au plecat în Vest pentru că au crezut că acolo e mai bine, dar au rămas dezamăgiți.

Alte persoane au precizat că România s-a schimbat după intrarea în Uniunea Europeană, doar că probleme precum corupția și infrastructura deficitară rămân provocări majore.

La finalul videoclipului, vloggerul Steven Vern a spus că România este „o țară frumoasă, autentică și sigură”, și că Marea Britanie se află „pe o pantă descendentă”.

