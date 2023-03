Fabuloasa poveste a unui văcar român din Noua Zeelandă. Mulți oameni visează la o viață ca a lui VIDEO

Ion și Andreia au prezentat, în ultimul lor vlog de pe canalul de Youtube HaiHui în doi, fascinanta poveste de viață a lui Remus Coman, un român ajuns în Noua Zeelandă, în 2000, cu 450 de dolari în buzunar. Acum, Remus are o fermă de 200 de hectare unde crește, pentru alți fermieri, până la 1.800 de vaci. De îngrijirea animalelor, Remus se ocupă singur, pentru cultivarea plantelor angajând firme specializate.

Remus le-a povestit vloggerilor HaiHui în doi că în România a lucrat la o fermă de porci și a avut o mică afacere cu albine, dar niciodată nu a reușit să pună bani deoparte. Așa a decis să meargă în Noua Zeelandă, unde a ajuns cu 450 de dolari în buzunar.

După ce a lucrat mai mulți ani la muls vaci, și-a cumpărat propriile sale vaci, ajungând să aibă 1.300 de capete, cu tractoare și angajați. După 10 ani a vândut vacile și a cumpărat 200 de hectare de teren pe care îngrijește vacile altor fermieri.

În unele perioade din an, Remus ajunge să aibă în fermă și 1.800 de vaci, pentru care primește de la proprietari între 15 și 40 de dolari, ajungând la o cifră de afaceri de un milion de dolari pe an. Românul a explicat că a ajuns la concluzia că pentru cultivarea pământului cea mai bună soluție este să angajeze subcontractori specializați, singura sa grijă fiind să îngrijească vacile clienților săi.

Remus le-a explicat vloggerilor HaiHui în doi că are o viață foarte liniștită, chiar dacă munca pe care o face nu e ușoară și trebuie să meargă în fermă indiferent că e ploaie, noroi sau ninge. „Am zile în care mă gândesc ce să mai fac astăzi, că nu am nimic de făcut. De obicei mă duc la pescuit sau îmi iau motocicleta și mă duc la o plimbare pe dealuri sau fac o baie în piscină. Nu îmi place singurătatea, dar nu îmi place viața de la oraș. Nu am vecini, sunt foarte izolat”, a declarat Remus pentru HaiHui in doi.

Ads