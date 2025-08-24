Doi vloggeri români au filmat în „Orașul groazei” unde românii cumpără haine contrafăcute: „Toți vânzătorii au cuțite la ei” VIDEO

Doi cunoscuți vloggeri români, Cristi și Denisa, au mers la Camden, cartier londonez cu reputație de zonă periculoasă pentru a arăta cum arată locul din care mulți români își cumpără haine contrafăcute.

Deși în timpul zilei Camden pare un cartier obișnuit, străzile sale sunt pline de tarabe și magazine improvizate unde sute de vânzători comercializează produse care imită branduri celebre. „De aici cumpără românii haine de firmă fake! Toți vânzătorii au cuțite la ei și te curăță de bani!”, au spus cei doi vloggeri în deschiderea materialului, potrivit adevarul.ro.

Prețuri mici, produse false

Pe lângă haine, la vânzare se găsesc suveniruri și obiecte diverse. Cristi și Denisa au arătat câteva dintre prețuri: un magnet la 2 lire, cinci la 5 lire sau 12 bucăți la 10 lire. Printre acestea, și produse cu tricolorul românesc, semn al comunității numeroase de români din Marea Britanie, estimată la peste un milion de persoane.

Tot aici pot fi cumpărate și tricouri cu emblemele unor cluburi de fotbal mari precum Arsenal, Chelsea sau Manchester City, însă prețurile, mult sub cele din magazinele oficiale, arată clar că produsele sunt contrafăcute.

„Orașul groazei” din Londra

Deși atmosfera este animată de turiști și localnici, Camden rămâne cunoscut pentru rata ridicată a infracționalității. Cei doi vloggeri au numit zona „orașul groazei”, sugerând că, dincolo de aparenta normalitate, cartierul ascunde riscuri, iar cumpărătorii trebuie să fie precauți.

„Nu ne apropiem prea tare, pentru că chiar nu știu de ce este sârmă peste tot. Dar, vedeți, în partea de față, aveți tot acea sârmă ghimpată pe gard. Îmi amintește mult de Irlanda de Nord, pentru că așa arătau multe case de acolo. Erau foarte multe probleme. La Belfast, mai exact, dacă cunoașteți. Belfastul e încă un orășel destul de liniștit. În fiecare zi, nu în weekend. N-aveau zile speciale. Și cum am zis, această zonă este cunoscută pentru contrabandă”, a spus Cristi.

