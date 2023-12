Fiziciana care a câștigat Vocea României are un atu inegalabil. Cum a reușit să devină o artistă apreciată

Alexandra Căpitănescu (19 ani), din Galați, studentă a Facultății de Fizică specializarea Fizică Medicală, a câștigat sezonul 11 din Vocea României și marele premiu de 100.000 de euro. Ea a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Ea a câștigat votul publicului cu cele trei interpretări: Alone, Shallow (alături de Tudor Chirilă) și The phantom of the Opera (alături de Adrian Nour).

Alexandra Căpitănescu studiază la Facultatea de Fizică din București. Tânăra își dorește să devină fizician medical, dar este pasionată de muzică. Astfel, Alexandra Căpitănescu a decis să participe la Vocea României 2023, impresionându-i pe antrenori.

Alexandra a mărturisit că un mare atu în cariera ei muzicală este pasiunea pentru sunetul pe care îl scot păsările, iar în copilărie cânta prin casă cu bunica ei. Încurajată să își urmeze visul de a cânta, la vârsta de zece ani, a fost dusă la lecții de canto. Cea mai mare scenă pe care a urcat vreodată a fost cea de la Românii au Talent.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ajutat să ridic acest trofeu, vreau să îi mulțumesc lui Tudor Chirilă pentru alegerea melodiilor, vreau să îi mulțumesc Irinei (n.r. – Irina Baianț), părinților mei, familiei mele și lui Dumnezeu. Nu mai am cuvinte”, a transmis tânăra, vizibil emoționată.

În 2019, Alexandra Căpitănescu, care pe atunci avea 15 ani, a reușit să-i impresioneze pe jurații de la „Românii au talent” cu vocea ei, dar și pe Smiley care i-a spus atunci că o vrea în echipa lui la „Vocea României”. Alexandra a interpretat o piesă de la Janis Joplin, iar jurații au fost încântați de calitățile ei vocale, dar și de prezența scenică. „Reușea să transmită cu toată ființa ei și era în lumea ei. Sunt puțini oameni cărora nu le pasă de public”, a spus juratul Mihai Petre.

Ads