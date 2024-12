Cine e Aura Șova, câștigătoarea Vocea României. A fost în echipa lui Tudor Chirilă VIDEO

Aura Şova, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat Vocea României. Invitata specială a show-ului de la Pro TV a fost Lara Fabian - VIDEO

Aura Şova, în vârstă de 26 de ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat cea de-a 12-a ediţie a emisiunii Vocea României, vineri seară, la spectacolul de la Pro TV invitat special fiind artista Lara Fabian.

Spectacolul de la Pro TV a început cu artista Lara Fabian, care a cântat cea mai celebră melodie a sa: „Je t’aime”.

Cea mai bine vândută artistă belgiană a tuturor timpurilor, Lara Crokaert, pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, în Belgia. A trăit şi în Italia, iar în 1996 a devenit cetăţean canadian. A debutat discografic în 1991 şi a lansat de atunci alte 13 materiale de studio.

Ea a mai cântat şi piesa „Je t'ai cherché„ în finalul concursului.

Aura Şova, câştigătoarea din echipa lui Tudor Chirilă, şi-a început evoluţia în finală cântând melodia ”It's All Coming Back to Me Now” al solistei Celine Dion. Ea a cântat apoi alături de antrenorul ei, Tudor Chirilă, melodia „În ţara în care m-am născut”, un remake Vama al şansonetei lui Jean Moscopol.

La momentul în care a evoluat cu un invitat, Aura a fost pe scenă alături de actorul Marius Manole, la piesa ”Vai, sărmana turturică”.

Aura are 26 de ani şi este arhitect. Talentul îl moşteneşte pe jumătate de la mama sa şi pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce.

​Părinţii Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei munceşte în Italia de peste 36 de ani. Are doi fraţi şi o soră şi o relaţie foarte strânsă cu familia ei. Părinţii au încurajat-o să-şi dezvolte şi latura artistică, nu doar să exceleze pe partea academică. Deşi nu a studiat muzica, a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naţionale şi internaţionale de canto, unde a obţinut şi premii.

În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Ştie să cânte şi la instrumente şi este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obţinut locul 1.

Este foarte mândră că a intrat la doctorat şi de mică îşi doreşte să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuşi să construiască singură acest azil.

Premiul pentru câştigător este de 100.000 de euro.

Tudor Chirilă câştigă Vocea României a patra oară consecutiv, după ce în 2019 s-a impus Dragoş Moldovan, în 2022 s-a impus Iulian Nunucă, iar în 2023 a câştigat Alexandra Căpitănescu.

”Die with a smile” (Lady Gaga şi Bruno Mars) este melodia cu care a intrat în finală Robert Lukian, concurentul lui Smiley, care în final a ocupat locul 2. El a cântat alături de Feli. La momentul solo, Robert a interpretat piesa ”The Winner Takes It All”, a trupei ABBA. Smiley şi Robert Lukian au interpretat în duet melodia ”Oameni” a lui Aurelian Andreescu.

Robert Lukian (31 de ani) este născut în Suedia, la Malmo, iar părinţii lui sunt români. Bunica lui a emigrat în Suedia când mama lui avea 7 ani, în perioada regimului Ceauşescu. Bunica avea o verişoară în Suedia. De la vârsta de aproximativ 3 ani, el cânta cu vocea, iar la 7 ani, tatăl său a insistat să înveţe să cânte la pian.

Robert a absolvit liceul de bucătari şi a îmbinat un timp muzica cu gastronomia. A fost ospătar şi cântăreţ timp de 5 ani la Stockholm, apoi s-a mutat în Danemarca şi a continuat să facă acelaşi lucru, participând la spectacole de tip DINNER SHOW. Robert vorbeşte foarte bine limba română pentru că a fost crescut de “mamaie”.

Tânărul s-a apucat de muzică, fiind inspirat de tatăl său care în tinereţe cânta într-un restaurant. Tatăl este cel care l-a învăţat primele acorduri la pian tot el este cel care l-a sfătuit să vină la audiţiile pe nevăzute.

Raluca Moldoveanu, din echipa lui Theo Rose şi Horia Brenciu, a ocupat locul 3. Ea a debutat în finală cu melodia ” ”Alone” a trupei Heart, cântată alături de antrenorii ei. Apoi ea a cântat alături de lăutarul şi culegătorul de folclor Bogdan-Mihai Simion.

La momentul solo, Raluca a interpretat piesa ”Il Dolce Suono” din filmul „The fifth element”.

Raluca are 24 de ani, este Slobozia, dar s-a mutat în Bucureşti odată ce a început Facultatea de Ştiinţele Comunicării.

A făcut liceul de arte la clasa de muzică – soprană de coloratura, atinge note foarte înalte. Spune că stilul ei vestimentar este în discrepanţă cu felul în care e ca om, pare inabordabilă, rece şi închisă, însă este fix invers. Raluca spune că e sigură că are sufletul roz.

De mică avea o înclinaţie către muzica rock si i-a plăcut cromatica gotică. Tânăra spune că a inventat un nou stil-piţi goth. Dacă la început se speria, mama ei a ajuns acum să-i cumpere tot felul de haine în acest stil.

Narcisa Badea, din echipa Irina Rimes, a ocupat locul 4. Ea a cântat melodia ”Focul” a Laurei Stoica. La momentul cu antrenoarea ei, Narcisa şi Irina au cântat melodia ”Simply The Best” a Tinei Turner. Invitatul cu care a cântat Narcisa a fost Dan Bittman, cei doi interpretând piesa ”Ochii tăi”.

Narcisa are 25 de ani, s-a născut la Salonta, dar acum locuieşte la Oradea şi a terminat jurnalismul. În adolescenţă a participat la un concurs de talente din Salonta unde a cântat şi a fost remarcată de o profesoară de canto care a întrebat-o dacă nu ar vrea să facă Şcoala de Arte.

A fost într-o trupă la Oradea alături de care a cântat la evenimente, iar de 8 ani face parte dintr-o altă trupă. Are un frate mai mare, de 30 de ani care este susţinătorul ei principal.

