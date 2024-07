Experienţe neplăcute la preselecţiile pentru Vocea României: ”Fiicei mele i s-a spus din start”

Vocea României, unul dintre cele mai apreciate show-uri de televiziune din România, se pregătește pentru sezonul cu numărul 12, iar preselecțiile au avut loc în întreaga țară, în această primăvară.

Pe rețelele sociale au apărut însă câteva experiențe neplăcute ale concurenților, producătorii emisiunii de la ProTV fiind acuzați că ignoră talentele în favoarea unor povești de viață dramatice.

Conform Click.ro, iată câteva cazuri concrete apărute în cadrul unei secțiuni de comentarii pe TikTok.

„Fiicei mele i s-a spus din start că trebuie să schimbe povestea de viață și să vorbească urât despre tatăl ei”;

„Pot confirma, am fost și eu și am fost întrebată dacă am vreun membru al familiei decedat. Mi s-a spus în față că am voce bună, însă ei caută altceva”

„Vocea României=Românii au talent. Fata mea a fost la amândouă la preselecții și aceeași fază, o poveste tristă. Nu se caută talente, se caută showbiz-ul. Nici ea nu vrea sa mai meargă”.

Comentariile respective au apărut în urma unei postări făcute de tânăra Bader Maria, care a participat la preselecțiile de la „Vocea României”, dar din cauza emoțiilor i-a sărit vocea.

”În momentul în care îți sare vocea, s-a terminat, adică nu mai ai ce să demonstrezi nimănui, poți să fii tu Shakira. Asta a fost experiența. Și, sincer să vă spun, nu-mi doresc să mai fac asta.

Nu am nimic de comentat despre oamenii care au fost acolo. Toată lumea era foarte de treabă la înscrieri, la interviuri, știi foarte bine că niciodată n-ai să mergi direct la etapa televizată, mai sunt câteva preselecții înainte.

Și toată lumea era foarte drăguță, inclusiv oamenii care m-au ascultat erau puțin plictisiți. M-au întrebat ce-i cu numele meu, că nu pare românesc, dar foarte de treabă toată lumea. Recomand cu drag dacă vreți să simțiți și voi experiența asta. Cine știe dacă aș mai încerca alte ediții? Momentan mi-a ajuns!” - a relatat Bader Maria, pe TikTok.

