Vocea României și-a desemnat marele câștigător al sezonului 11. Din nou, concurentul câștigător a venit din echipa Tudor Chirilă.

Alexandra Căpitănescu (19 ani), din Galați, studentă a Facultății de Fizică Medicală, a câștigat sezonul 11 din Vocea României și marele premiu de 100.000 de euro. Ea a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Ea a câștigat votul publicului cu cele trei interpretări: Alone, Shallow (alături de Tudor Chirilă) și The phantom of the Opera (alături de Adrian Nour).

Tudor Chirilă a postat pe Facebook un mesaj scurt după decernarea marelui premiu: "Vǎ mulțumim! Mult!".

Pe locul al doilea s-a clasat Vlad Musta (echipa Irina Rimes), Melisa Antonesi (Brenciu și Theo Rose) pe locul al III-lea, iar Alex Maxim (Smiley) pe poziția a patra.

Pentru Tudor Chirilă, este al șaptelea sezon în care câștigă Vocea României în calitate de antrenor. De când face parte din acest show, a pierdut o singură dată, în fața lui Smiley.

Cei 11 câștigători de până acum sunt:

Sezonul 1: Ștefan Stan (echipa Smiley)

Sezonul 2: Julie Mayaya (Horia Brenciu)

Sezonul 3: Mihai Chițu (Horia Brenciu)

Sezonul 4: Tiberiu Albu (Tudor Chirilă)

Sezonul 5: Cristina Bălan (Tudor Chirilă)

Sezonul 6: Teodora Buciu (Tudor Chirilă)

Sezonul 7: Ana Munteanu (Smiley)

Sezonul 8: Alma Boiangiu (Tudor Chirilă)

Sezonul 9: Dragoș Moldovan (Tudor Chirilă)

Sezonul 10: Iulian Nunucă (Tudor Chirilă)

Sezonul 11: Alexandra Căpitănescu (Tudor Chirilă)

