Casele de pariuri au dat verdictul. Cine are cele mai mari șanse să câștige Vocea României. Când e finala

Patru concurenți vor lupta pe 15 decembrie pentru marele premiu de 100.000 de euro de la Vocea României, show-ul muzical de la ProTV.

Cei patru finaliști ai concursului Vocea României sunt: Vlad Musta (echipa Irina Rimes), Alexandra Căpitănescu (Tudor Chirilă), Alex Maxim (echipa Smiley), Melisa Antonesi (echipa Theo Rose și Horia Brenciu).

Alexandra Căpitănescu e din Galați, are 19 ani și studiază la Facultatea de Fizică. Bucureșteanul Vlad Musta (24 de ani) cântă într-o trupă, iar Melissa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă activează ca recepționeră. Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet.

O cunoscută casă de pariuri de la noi a stabilit și cotele pentru marea finală. Astel, favorit este Alex Maxim, urmat îndeaproape de Alexandra Căpitănescu, Vlad Musta și Melissa Antonesi.

