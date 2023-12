Cine sunt cei patru finaliști de la Vocea României care vor lupta pentru premiul de 100.000 de euro VIDEO

Patru concurenți vor lupta pe 15 decembrie pentru marele premiu de 100.000 de euro de la Vocea României.

În urma prestațiilor de vineri și a votului publicului, au fost desemnați cei patru finaliști ai concursului Vocea României.

Aceștia sunt: Vlad Musta (echipa Irina Rimes), Alexandra Căpitănescu (Tudor Chirilă), Alex Maxim (echipa Smiley), Melisa Antonesi (echipa Theo Rose și Horia Brenciu).

Alexandra Căpitănescu e din Galați, are 19 ani și studiază la Facultatea de Fizică. Bucureșteanul Vlad Musta (24 de ani) cântă într-o trupă, iar Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă activează ca recepționeră. Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet.

Melisa Antonesi

Alex Maxim

Vlad Musta

Alexandra Căpitănescu