Cine e diva care îl însoțește pas cu pas pe Tudor Chirilă la Vocea României

Tudor Chirilă este antrenorul care a repurtat cele mai multe succese la Vocea româniei. el a câștigat de șase ori trofeul până în acest moment.

Pentru a-și spori și mai mult șansele de reușită, Tudor Chirilă a adus-o în echipa lui și pe soprana Irina Baianț. Cu o voce incredibilă și o prezență fantastică, Irina Baianț va fi Vocal Coach pentru membrii echipei Tudor Chirilă.

"Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014 când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat!

"Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunuca.

Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de Vocal Coach pentru membrii echipei lui.

Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon.

Mulțumesc, Tudor! Echipei Vocea României si mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV.

Sezonul 11 - The Joy of Singing. Vocea României!", a scris Irina pe facebook.

