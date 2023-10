O concurentă de la Vocea României s-a dezlănțuit: "Toată lumea a început să râdă de Irina Rimes. Show-ul este regizat" VIDEO

O concurentă care a participat la acest sezon din Vocea României face acuzații incredibile.

Tânăra Xenia Costinar, care este vocal coach (antrenoare de voci) în viața de zi cu zi, susține că producătorii emisiunii s-au rugat de ea ani în șir să participe la Vocea României.

Xenia a interpretat "O mio babbino caro" (Giacomo Puccini), dar nu a reușit să întoarcă niciun scaun.

Xenia s-a dezlănțuit pe TikTok. "Smiley a spus: este peste priceperea mea genul acesta de muzică, nu am studiile necesare. Chirilă mi-a spus că o astfel de muzică nu trece de obicei mai departe și nu se pretează pentru acest concurs și să vedeți ce îmi spune Irina Rimeș: Se vede că ai avut emoții, nu ți-a ieșit acel tremolo. La care eu am rămas șocată și am zis: vibrato. Toată lumea a început să râdă de ea, era șocată, bineînțeles că această parte s-a tăiat, cum să se facă de râs marea Irina Rimeș sau Irina Rimes, cum o cheamă. Greșeala pe care a făcut-o ea este ca și cum un matematician să nu știe cât e doi plus doi. Ca să vâ gândiți la ce nivel e juriul și cine îmi dă mie indicații. Așa că băieții au tăiat absolut tot".

Interpretarea Xeniei

Înainte de a povest acest episod, Xenia a detaliat cum a decurs întreaga participare la emisiune.

„Bună, am zis că vreau să vă împărtășesc și eu experiența mea la Vocea României și să știți adevărul. Vreau să fac publică această informație pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat și ce au decis ei să dea la televizor.

În primul rând, să nu credeți niciodată ceea ce vedeți la televizor. Vor scoate din context și vor face astfel încât să apari într-o lumină proastă, dacă e vorba de chestia asta. Absolut totul este regizat.

Totul începe de acum 5 ani de când primesc un telefon și îmi spun că sunt de la Vocea României și ar vrea foarte, foarte mult să particip la concurs. Eu i-am refuzat frumos, spunându-le că nu am timp, că eu, la rândul meu, antrenez, sunt vocal coach și că nu vreau să vin la concurs, nu mi se pare că mi se potrivește. Ei mi-au spus: Nu este problemă, trimiteți-ne studenții dumneavoastră să vină la Vocea României.

Le-am spus studenților mei, nu au fost prea interesați, în fine. Au continuat să mă sune, în fiecare an de atunci, timp de 5 ani, să vin să particip la Vocea României pentru că ei mă văd super-departe, că am șansa să câștig acest concurs. I-au refuzat până anul acesta.

Cred că și-au angajat o vânzătoare nouă sau ceva, care era super-bine pregătită pe vânzări. În fine, îmi spune că producătorii chiar mă vor, eu o să ajung până în finală, că totul este pregătit, că mă duc direct înainte de etapa de audițiile pe nevăzute.

Vreau să vă spun că ne-au trezit de la 7 dimineața și ne-au ținut în picioare să filmăm tot felul de reclame pentru ei și noi aveam de cântat undeva după-masa. Ne-au machiat și coafat astfel încât, sincer, nimeni nu m-ar fi recunoscut, foarte prost.

Am stat nemâncată, în picioare, obosită, având în vedere că pentru astfel de piese, pentru muzică clasică, pentru operă, ai nevoie de anumiți parametri, să ai o pregătire înainte, nu să vină fetele de la păr să-ți dea cu fixativ în față și în gură și să aibă o atitudine foarte urâtă față de toți concurenții".

