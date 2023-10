PRO TV îi răspunde concurentei de la Vocea României care a desființat show-ul și i-a călcat în picioare pe antrenori

O concurentă care a participat la acest sezon din Vocea României face acuzații incredibile.

Tânăra Xenia Costinar, care este vocal coach (antrenoare de voci) în viața de zi cu zi, susține că producătorii emisiunii s-au rugat de ea ani în șir să participe la Vocea României.

Xenia a interpretat "O mio babbino caro" (Giacomo Puccini), dar nu a reușit să întoarcă niciun scaun.

Xenia s-a dezlănțuit pe TikTok. "Smiley a spus: este peste priceperea mea genul acesta de muzică, nu am studiile necesare. Chirilă mi-a spus că o astfel de muzică nu trece de obicei mai departe și nu se pretează pentru acest concurs

și să vedeți ce îmi spune Irina Rimes: Se vede că ai avut emoții, nu ți-a ieșit acel tremolo. La care eu am rămas șocată și am zis: vibrato. Toată lumea a început să râdă de ea, era șocată, bineînțeles că această parte s-a tăiat, cum să se facă de râs marea Irina Rimes sau Irina Rimes, cum o cheamă. Greșeala pe care a făcut-o ea este ca și cum un matematician să nu știe cât e doi plus doi. Ca să vă gândiți la ce nivel e juriul și cine îmi dă mie indicații. Așa că băieții au tăiat absolut tot".

Xenia Costinar a povestit pe larg întreaga experiență negativă de la Vocea României, iar PRO TV a oferit un răspuns pentru Unica:

„Nu vom comenta declarațiile concurentei, având în vedere că fiecare participant poate percepe diferit această experiență. Putem confirma faptul că emisiunea are o structură bine stabilită. De-a lungul sezoanelor, multe voci incredibile au fost remarcate de antrenori, dar câștigătorii Vocea României au fost întotdeauna votați de către public, în etapele live”.

