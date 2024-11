Vodafone se uita la proprietarul UPC Romania - ce altceva mai vrea sa cumpere

Vodafone analizeaza posibile achizitii, inclusiv a celui mai mare operator de servicii prin cablu din Europa, Liberty Global, proprietarul UPC Romania, pentru a contracara consolidarea altor companii concurente din Marea Britanie, au declarat cinci surse apropiate situatiei.

Discutiile interne din cadrul Vodafone, al doilea mare operator de telefonie mobila la nivel mondial, s-au intensificat in ultimele zile, dupa ce liderul de servicii broadband BT Group a dezvaluit ca analizeaza o posibila achizitie a companiei O2, divizia locala de telefonie mobila a grupului spaniol Telefonica, dar si cumpararea operatorului wireless EE, detinut de Orange si Deutsche Telekom.

Daca BT va finaliza o astfel de tranzactie, vor creste vanzarile grupului de servicii de telefonie fixa si mobila. In aceste conditii, va deveni mai important pentru operatori de telefonie mobila ca Vodafone, EE, O2 si 3 (a grupului Hutchison) sa detina retele fixe proprii, in caz contrar urmand sa fie nevoite sa devina simpli revanzatori ai serviciilor BT.

Atractivitatea Liberty Global, a miliardarului John Malone, rezida in detinerea unor retele prin cablu capabile sa asigure trafic de Internet de mare viteza in aproape 12 tari din Europa.

Ads

In Marea Britanie, Vodafone ar obtine reteaua Virgin Media a grupului Liberty, care acopera aproximativ jumatate din tara. Astfel, Vodafone ar mari reteaua de broadband obtinuta in 2012, cand a cumparat Cable & Wireless.

Surse apropiate situatiei au declarat anterior ca Vodafone a abordat Liberty Global in acest an, dar ca asteptarile legate de pret au fost diferite.

Liberty si Vodafone au concurat pentru active in domeniul serviciilor prin cablu in Europa. Anul trecut, Vodafone a invins Liberty cu o oferta de 10,5 miliarde de euro pentru preluarea companiei germane Kabel Deutschland Holding.

Vodafone a mai cumparat, in luna martie, compania spaniola de broadband Grupo Corporativo Ono, pentru 7,2 miliarde de euro.

In afara de Liberty, Vodafone analizeaza si alte optiuni pentru extinderea operatiunilor broadband in Marea Britanie, inclusiv preluarea companiei low-cost TalkTalk, dar aceasta este considerata o varianta mai putin buna pentru ca nu detine o retea dezvoltata de cabluri cu fibra optica.

Ads

"Liberty este solutia evidenta, justificata. Vodafone are nevoie de fibra optica, iar Liberty o are", a spus una dintre surse.

Mai multe optiuni

O alta sursa a aratat ca echipa care se ocupa de strategia Vodafone s-a intalnit in ultima saptamana pentru a analiza diferite optiuni.

Combinarea celor doua companii ar crea un grup de comunicatii cu vanzari anuale de peste 80 de miliarde de dolari, dar este posibil ca autoritatile de reglementare sa analizeze cu o atentie speciale acordul in tarile unde activitatile se suprapun, cum ar fi in Germania, Marea Britanie si Olanda.

In Germania, unde Vodafone si Liberty concureaza pe segmentul serviciilor prin cablu, autoritatile antitrust au adoptat o pozitie ferma in privinta combinatiilor dintre companiile de acest fel.

Ramane de vazut daca Vodafone va merge mai departe si va face o oferta Liberty sau daca va cauta alta cale pentru a-si dezvolta serviciile prin cablu din Marea Britanie, cum ar fi inchirierea de linii de cablu sau construirea altora noi, noteaza Reuters.

Ads

Reprezentantii Vodafone si Liberty Global au refuzat sa comenteze.

In luna septembrie, directorul general al Vodafone Group, Vittorio Colao, a declarat ca Liberty Global ar putea fi o achizitie buna pe care ar lua-o in considerare in cazul unui pret corect.

Vodafone aplica un plan de investitii in valoare de 19 miliarde de dolari, pana in martie 2016, numit Project Spring, pentru modernizarea retelei de telefonie mobila si Internet broadband. Investitia este finantata cu fonduri obtinute din vanzarea participatiei detinute la Verizon Wireless, pentru 130 de miliarde de dolari.

Colao este optimist ca Vodafone, dupa realizarea Project Spring si pe o piata europeana consolidata, va fi intr-o pozitie mai buna pentru a face fuziuni si achizitii.

In Romania, Vodafone avea 8,507 milioane de clienti la sfarsitul lunii septembrie, dintre care 7,914 utilizatori ai serviciilor mobile. Dintre acestia, abonatii serviciilor Vodafone reprezinta 42,2%, iar utilizatorii de cartele 57,8%.

Liberty Global detine UPC Romania, prin intermediul UPC Broadband, divizia europeana a grupului. UPC Romania furnizeaza servicii de televiziune (digitala, prin satelit si analogica), Internet in banda larga si telefonie in aproximativ 300 de localitati si are 1,16 milioane de clienti.

Ads