Un mare operator de telefonie mobila, obligat in instanta sa demonteze antena de pe un bloc de locuinte. Procesul, initiat de proprietarul unui apartament

Tribunalul Alba a respins in 25 iunie apelul societatii si a stabilit ca prima decizie pronuntata in acest dosar este legala., se precizeaza in minuta publicata pe site-ul instantei.Contractul de inchiriere a suprafetei de 73 de metri patrati a fost incheiat, in anul 2002, de catre Asociatia de Proprietari Parc Cetate. Reclamantul este proprietarul apartamentului deasupra caruia sunt amplasate direct echipamentele de telefonie mobila ale companiei de telefonie. Acesta a devenit proprietar la data de 4 septembrie 2006, in baza unui contract de vanzare - cumparare si a aratat ca nu si-a exprimat acordul in sensul prelungirii contractului de inchiriere.Un proces similar a existat si in perioada 2012 - 2013, cand, prin sentinta definitiva, s-a dispus obligarea companiei Vodafone sa procedeze la evacuarea echipamentelor de telefonie mobila pe care le-a amplasat pe terasa blocului M7, motivul evacuarii fiind acela al folosirii si intretinerii necorespunzatoare a spatiului inchiriat care a dus la infiltratii de apa, conducand la degradarea continua a apartamentului aflat in proprietatea sa. Ulterior, compania a obtinut un "contract de tranzactie" prin care reclamantul isi exprima acordul cu amplasarea si functionarea echipamentelor de telefonie mobila pana la 24 octombrie 2017, cand antena ar fi trebuit evacuata de pe bloc., se sustine in motivarea deciziei instantei de fond, care a ramas definitiva.Instanta a stabilit ca, in cauza, nu s-a facut dovada de catre compania de telefonie ca reclamantul sau persoana de la care acesta a cumparat imobilul de mai sus si-ar fi dat acordul in sensul incheierii unui contract de inchiriere. "(...) Parata s-a obligat sa intretina suprafata inchiriata in conditii optime. Nu si-a indeplinit aceasta obligatie, in imobil s-au produs infiltratii de apa, consecinta acestor infiltratii fiind deteriorarea apartamentului reclamantului", se mai afirma in document. Proprietarul apartamentului a facut dovada pretentiilor sale cu acordurile de despagubire incheiate cu reprezentantii companiei.In aceste conditii, instantele au considerat ca cererea reclamantului este intemeiata, au admis cererea de chemare in judecata si au obligat societatea sa procedeze la evacuarea echipamentelor de telefonie mobila amplasate pe terasa blocului M7, situat in Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918.