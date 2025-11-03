Vodafone isi extinde serviciile de Internet mobil 3G+ in 16 localitati

Marti, 06 Aprilie 2010, ora 17:14
2199 citiri
Vodafone isi extinde serviciile de Internet mobil 3G+ in 16 localitati
foto: bloombiz.ro

Vodafone Romania si-a extins serviciile de Internet mobil HSPA+ (High-Speed Downlink Packet Access) sau 3G+, cu viteze de pana la 21,6 Mbps in 16 localitati din Romania, inclusiv municipiul Bucuresti.

Serviciile de broadband mobil la viteze HSPA+ (sau 3G+ cum mai este cunoscut) sunt disponibile clientilor Vodafone cu pachetul Internet Nelimitat Profesional, ce include trafic initial lunar de 16 GB, la tariful de 26,99 euro/luna (cu TVA).

Traficul de date care depaseste 16 GB nu va fi taxat suplimentar, insa viteza corespunzatoare acestuia se va diminua pana la 128 kbps download, respectiv 64kbps upload.

Extinderea noii retele mobile ofera viteze de Internet mobil de pana la 21,6 Mbps pentru download si de pana la 5,7 Mbps pentru upload, in 16 orase si statiuni din Romania, in zonele considerate cu cerere mare de trafic: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta, Ploiesti, Sibiu, Arad, Baia Mare, Pitesti, Oradea, Targu-Mures, Satu Mare, Mamaia si Bran.

Vodafone a fost primul operator care a lansat comercial serviciile HSPA+ in Romania, in septembrie 2009

Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Decizia guvernului albanez de a interzice TikTok s-a dovedit complet inutilă. La doar câteva luni de la intrarea în vigoare, rețeaua chineză este accesată în continuare de sute de mii de...
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
Cercetătorii chinezi susțin că au făcut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil să depășească de 1.000 de ori performanța celor mai moderne...
#Internet mobil Vodafone, #Vodafone Internet 3G , #stiri Vodafone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
  2. China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
  3. Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
  4. Mina de aur din gunoaie. Lumea aruncă metale de 91 de miliarde de euro, iar România recuperează abia o treime din ce ar putea
  5. Windows 11 lovește din nou. Un bug amuzant (și enervant) face ca Task Manager să se închidă doar cu... Task Manager
  6. Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
  7. Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”
  8. Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE
  9. Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"
  10. Ce se va întâmpla cu turismul românesc în 2026: „Guvernul ne-a speriat”