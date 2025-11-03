Vodafone isi extinde serviciile de Internet mobil 3G+ in 16 localitati

Vodafone Romania si-a extins serviciile de Internet mobil HSPA+ (High-Speed Downlink Packet Access) sau 3G+, cu viteze de pana la 21,6 Mbps in 16 localitati din Romania, inclusiv municipiul Bucuresti.

Serviciile de broadband mobil la viteze HSPA+ (sau 3G+ cum mai este cunoscut) sunt disponibile clientilor Vodafone cu pachetul Internet Nelimitat Profesional, ce include trafic initial lunar de 16 GB, la tariful de 26,99 euro/luna (cu TVA).

Traficul de date care depaseste 16 GB nu va fi taxat suplimentar, insa viteza corespunzatoare acestuia se va diminua pana la 128 kbps download, respectiv 64kbps upload.

Extinderea noii retele mobile ofera viteze de Internet mobil de pana la 21,6 Mbps pentru download si de pana la 5,7 Mbps pentru upload, in 16 orase si statiuni din Romania, in zonele considerate cu cerere mare de trafic: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta, Ploiesti, Sibiu, Arad, Baia Mare, Pitesti, Oradea, Targu-Mures, Satu Mare, Mamaia si Bran.

Vodafone a fost primul operator care a lansat comercial serviciile HSPA+ in Romania, in septembrie 2009

