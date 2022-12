Cine este cea mai bună voleibalistă din România."Visez să joc cu o naționala o finală în Golden League"

Jucătoarea Rodica Buterez (CSM Târgovişte), desemnată cea mai bună voleibalistă a anului 2022 de către Federaţia Română de Volei, a declarat, luni, că anul viitor îşi doreşte să joace cu prima reprezentativă a României finala Golden League.

"În 2023 îmi doresc să joc cu naţionala o finală în Golden League, iar la Campionatul European să depăşim faza grupelor", a spus Buterez, care anul acesta s-a oprit cu echipa naţională a României în semifinalele Golden League.

"În ceea ce priveşte sezonul încheiat în vară şi partea de echipă naţională, chiar m-am simţit cea mai bună, nu am de ce să mint. Cu naţionala am avut un turneu foarte bun în Golden League, chiar surprinzător aş spune, pentru că nu am avut decât 4-5 zile libere după încheierea sezonului şi se acumulase multă oboseală. Însă am reuşit să ne concentrăm şi ne-am descurcat foarte bine în Golden League. Şi la fel de bine ne-am descurcat şi în calificările pentru Campionatul European", a adăugat voleibalista.

Rodica Buterez a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2022 de FRV în cadrul unei gale organizate, luni, la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti.

La masculin, titlul i-a revenit lui Adrian Aciobăniţei (Chaumont Volley-Ball 52), în timp ce antrenorul anului a fost desemnat Gianni Creţu (naţionala Sloveniei).

