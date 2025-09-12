Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 18:41
Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani
Grupele de la Mondial

Naționala Filipine a fost învinsă, vineri, reprezentativa Tunisiei, scor 3-0, în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial pe care îl găzduiește. După 43 de ani participă și echipa României, care va debuta în grupa B, sâmbătă, cu vicecampioana olimpică Polonia.

Partida dintre Filipine – Tunisia a contat pentru grupa A, din care mai fac parte Iran și Egipt.

În grupa B, a tricolorilor, meciurile încep sâmbătă, între Ţările de Jos – Qatar și Polonia – România (ora 16.30, ora României). În 15 septembrie, România va întâlni Ţările de Jos (13.00), iar în 17 septembrie se va duela cu Qatar (05.30).

”Noi mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun, mergem acolo să ne batem contra vicecampioanei olimpice Polonia. O să mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun. Și eu sper că în toate trei meciurile, în primul rând, să jucăm bine, să jucăm în volei de calitate și, bineînțeles, după asta să câștigăm. În primul rând vreau ca echipa să joace bine. Asta e primul lucru. Echipa să joace bine, să jucăm în volei de calitate și cred că dacă reușim să facem asta ne putem bate de la egal la egal cu oricine”, a declarat înaintea debutului la CM centrul Bela Bartha, campion al Italiei în acest an.

Obiectivul României la Mondiale este calificarea în optimile de finală.

Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele și finalele pentru medalii, în 27 și 28 septembrie.

Campioana mondială din 2025 va obține automat și calificarea la ediția din 2027 a competiției.

Campionatul Mondial din 2025 este primul în format cu 32 de echipe la start.

Deținătoarea trofeului este Italia, care a dispus în finala din 2022 de Polonia, cu 3-1. Medalia de bronz a revenit Braziliei, scor 3-1 cu Slovenia.

