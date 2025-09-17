Cum s-a încheiat parcursul României la Campionatul Mondial: naționala noastră a revenit la un turneu final după 43 de ani

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:48
1291 citiri
Cum s-a încheiat parcursul României la Campionatul Mondial: naționala noastră a revenit la un turneu final după 43 de ani
Naționala masculină de volei FOTO Facebook FRV

Naționala României a fost învinsă, miercuri, de reprezentativa Qatarului, în grupa B a Campionatului Mondial, astfel că încheie competiția cu trei înfrângeri.

Qatarul s-a impus cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22).

România a început excelent partida. A câștigat primul set, de o manieră categorică, iar apoi, în setul doi, a fost din nou în control, multă vreme. Tricolorii nu au reușit însă să gestioneze finalul de set, de la 22-20, iar Qatar a egalat. Din acel moment jocul României nu a mai fost același și a greșit mult. A mai fost o tresărire de orgolii în setul 4, când echipa a revenit de la minus 5 la minus 1, dar atât. Asiaticii au încheiat setul la 22.

“Aici se termină aventura noastră la Mondiale. Speram la mai mult, e clar că puteam mai mult, dar atât am reușit! Băieții noștri merită toată aprecierea pentru că după 43 de ani ne-au adus din nou la un Campionat Mondial. Trebuie să învățăm din aceste înfrângeri și, pe viitor, să și reușim mai mult! HAI, ROMÂNIA!”, notează FR Volei pe pagina oficială de Facebook.

În primele două meciuri din grupă, echipa României a fost învinsă de Polonia (3-0) și de Țările de Jos (3-0).

Sportivii tricolori au încheiat astfel pe ultimul loc grupa B a competiției mondiale la care România s-a calificat după 43 de ani.

