Trofeu pentru Steaua! Competiția câștigată de „militari”

CSA Steaua București a cucerit Cupa Balcanică la volei masculin, duminică, la Kakanj (Bosnia-Herțegovina), iar acest succes îi aduce calificarea în Cupa Challenge, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Este pentru prima dată în ultimii 13 ani când o echipă din țara noastră câștigă competiția, ultima performeră fiind Universitatea Cluj, în 2012.

Echipa antrenată de brazilianul Marcelo Fronckowiak a cucerit cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin a clubului.

Steaua a fost finalistă de două ori în Cupa Campionilor (1969 și 1979) și de alte trei ori în Cupa CEV (1977, 1981 și 1986).

Duminică, în ultimul meci, Steaua a dispus de echipa gazdă, OK Kakanj, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20). Pe locul secund s-a clasat formația turcă Spor Toto SK Ankara, după 3-1 cu OFI Creta, care a completat podiumul.

Ads