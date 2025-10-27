Trofeu pentru Steaua! Competiția câștigată de „militari”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:29
93 citiri
Trofeu pentru Steaua! Competiția câștigată de „militari”
Steaua a câștigat Cupa Balcanică. Foto: Facebook / Steaua București

CSA Steaua București a cucerit Cupa Balcanică la volei masculin, duminică, la Kakanj (Bosnia-Herțegovina), iar acest succes îi aduce calificarea în Cupa Challenge, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Este pentru prima dată în ultimii 13 ani când o echipă din țara noastră câștigă competiția, ultima performeră fiind Universitatea Cluj, în 2012.

Echipa antrenată de brazilianul Marcelo Fronckowiak a cucerit cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin a clubului.

Steaua a fost finalistă de două ori în Cupa Campionilor (1969 și 1979) și de alte trei ori în Cupa CEV (1977, 1981 și 1986).

Duminică, în ultimul meci, Steaua a dispus de echipa gazdă, OK Kakanj, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20). Pe locul secund s-a clasat formația turcă Spor Toto SK Ankara, după 3-1 cu OFI Creta, care a completat podiumul.

Caracatița politică care proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă
Caracatița politică care proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă
Moartea unei tinere de 29 de ani la Spitalul Privat Armonia din Constanța scoate la iveală o rețea de interese care combină afaceri medicale cu legături politice locale. Ancheta realizată...
Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”
Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”
Daniel Băluță, posibiliul candidat PSD la Primăria Capitalei, a subliniat că se bucură de sprijinul total al Gabrielei Firea, respingând orice speculații privind o eventuală tensiune...
#volei masculin, #CSA Steaua, #cupa balcanica , #volei
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trofeu pentru Steaua! Competiția câștigată de „militari”
  2. Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
  3. Scene ireale la El Clasico. Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Alonso: „Du-te dracului”
  4. Becali a găsit jucător U21 pentru FCSB: „Am dat 900.000 pe el”. Rezolvă cea mai mare problemă din lot
  5. Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"
  6. Vinicius, scandal uriaș la Real Madrid după ce a fost schimbat în El Clasico: „Plec de la echipă! Să se ducă naibii!”
  7. A vrut să-l păcălească pe portarul român, dar s-a făcut de râs: "Îmi pare rău" VIDEO
  8. Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
  9. Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
  10. La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român