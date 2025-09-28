S-a terminat finala Campionatului Mondial. Vecina României a jucat cu trofeul pe masă după 55 de ani

Naționala Italiei a câștigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante.

Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-17, 17-25, 25-10.

Tot duminică, în finala pentru bronzul mondial, Polonia – Cehia, scor 3-1.

În semifinale, Bulgaria a învins Cehia cu 3-2, iar Italia a dispus de campioana europeană Polonia, cu 3-0.

Italia a cucerit al cincilea trofeu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 și 2022, având în palmares și medalia de argint din 1978.

La rândul său, Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obținut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câștigată în 2006.

După 43 de ani, naționala României a fost prezentă și ea la turneul final, însă nu a reușit să treacă de grupe, obținând trei eșecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Țările de Jos și 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de țări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Crețu a ratat calificarea în sferturi și a încheiat pe locul 10.

Ediția din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar.

Ads