S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial

Meciurile din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor. Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.

În sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: Polonia – Turcia 3-0, Italia – Belgia 3-0, Cehia - Iran 3-1 şi SUA – Bulgaria 2-3.

Astfel, în semifinalele din 27 septembrie vor juca Cehia - Bulgaria, respectiv Polonia – Italia. Finalele pentru trofeul mondial se vor disputa în 28 septembrie.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia (toate cele trei seturi fiind extrem de echilibrate), 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu, a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.

