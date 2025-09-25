S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial

Autor: Teodor Serban
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:56
273 citiri
S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial
Naționala masculină de volei FOTO Facebook FRV

Meciurile din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor. Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.

În sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: Polonia – Turcia 3-0, Italia – Belgia 3-0, Cehia - Iran 3-1 şi SUA – Bulgaria 2-3.

Astfel, în semifinalele din 27 septembrie vor juca Cehia - Bulgaria, respectiv Polonia – Italia. Finalele pentru trofeul mondial se vor disputa în 28 septembrie.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia (toate cele trei seturi fiind extrem de echilibrate), 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu, a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.

Încep să curgă medaliile pentru România la Mondialul de canotaj. Perechea Lehaci - Arteni a ratat aurul
Încep să curgă medaliile pentru România la Mondialul de canotaj. Perechea Lehaci - Arteni a ratat aurul
Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai. Lehaci şi Arteni au fost...
Campioane mondiale! Prima medalie de aur pentru România, după o cursă fenomenală
Campioane mondiale! Prima medalie de aur pentru România, după o cursă fenomenală
România a obținut prima medalie de aur Campionatul Mondial de Canotaj care se desfășoară în China, la Shanghai. Astfel, Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat clar proba feminină de...
#volei, #Campionatul Mondial, #Romania, #Polonia, #semifinale , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit "nota de plata"! 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia

LIVE ÎN 01:32:00

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 1 oră şi 32 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A jucat la Manchester United, dar n-a avut bani pentru pensia alimentară. Fostul fotbalist riscă închisoarea
  2. S-au chinuit cu România în primul meci, dar au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial
  3. Go Ahead Eagles - FCSB, de la ora 19:45, în Europa League! Campioana vrea să spele rușinea din campionat cu o victorie în Olanda. Echipele probabile & LIVE TEXT
  4. Lovitura primită de FCSB în Olanda înaintea meciului. A fost operat de urgență: ”Nici nu aveam ce face”
  5. Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii: ”Să vină la mine să spună și să plece acasă”
  6. Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing
  7. FCSB, ignorată de specialiști. Șansele de calificare în Europa League, ca și inexistente
  8. Minunea românească de la Campionatul Mondial: ”Totul era împotriva mea”
  9. Ronaldo, despre Neymar: „Nu mai avem un alt fotbalist ca el.”
  10. Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”