Dinamo visează la un sezon de vis în Liga Campionilor. Rezultat mare în turul doi

Dinamo este campioana naționala la volei. Foto: Facebook / CS Dinamo Volei

Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, pe teren propriu, campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, scor 3-1, în prima manşă din turul II preliminar al Ligii Campionilor.

Scorul pe seturi a fost 21-25, 25-18, 25-22, 25-20.

Manşa retur va avea loc în 13 noiembrie, în deplasare, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în turul următor, în care se va lupta pentru unul din cele două locuri disponibile în faza grupelor competiţiei.

Câştigătoarea dublei Dinamo – ACH va întâlni în turul III învingătoarea din confruntarea dintre TSV Hartberg – Radnicki Kragujevac.

Ulterior, echipa care trece de turul III preliminar în acea dublă va juca în grupa A, în care au fost repartizate la tragerea la sorţi formaţiile Tours VB, Trentino Itas şi Ziraart Ankara.

A doua câştigătoare din turul III va juca în grupa C.

Dinamo Bucureşti a debutat în Liga Campionilor în primul tur, în care a eliminat formaţia macedoneană VC Strumica, cu dublu 3-0.

