Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 22:29
69 citiri
Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”
Secția de volei a clubului Dinamo. Foto: Facebook / CS Dinamo Volei

Campioana Dinamo Bucureşti a învins, sâmbătă, formaţia Istanbul Genclik Spor Kulübü, scor 3-1, în ultimul meci din cadrul Turneului Elite Cup din Turcia. Dinamo a obţinut anterior o victorie şi un eşec.

Scorul pe seturi a fost 25-13, 25-22, 18-25, 25-23.

În prima dispută amicală, Dinamo a învins echipa IBB Spor Kulübü, scor 3-2, iar în a doua a pierdut cu vicecampioana Turciei, Galatasaray, scor 2-3.

Turneul a fost câştigat de Galatasaray, iar campioana României s-a clasat pe locul 2.

Dinamo se pregăteşte pentru turul I preliminar al Ligii Campionilor, în care se va duela cu echipa macedoneană VC Strumica, în 22 şi 28 octombrie.

Dacă trece de VC Strumica, Dinamo trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.

Fabulos! Mihăilă a dat un gol de senzație, din propria jumătate de teren VIDEO
Fabulos! Mihăilă a dat un gol de senzație, din propria jumătate de teren VIDEO
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzație, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din...
Rezultatul obținut de Dinamo, după două meciuri la rând fără victorie. Se apropie de lider
Rezultatul obținut de Dinamo, după două meciuri la rând fără victorie. Se apropie de lider
Echipa bucureșteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formația Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă. Dinamo a condus ostilitățile la Clinceni, pe...
#volei, #Dinamo, #Turcia , #volei
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”
  2. Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând
  3. Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări
  4. Gloria Bistrița, duel în Liga Campionilor cu super-campioana Ungariei. Cum s-au descurcat româncele
  5. Calificare superbă pentru Rapid. A spulberat o echipă care a câștigat de 8 ori Liga Campionilor
  6. Petrolul a dat lovitura în Superliga, în deplasare cu o nou-promovată care a făcut furori
  7. Apariție neașteptată în finala de la WTA Beijing. Deținătoarea trofeului, eliminată
  8. Ioan Ovidiu Sabău, decizie șocantă. Ce vrea să facă după eșecul cu codașa Csikszereda
  9. Mare surpriză în Superliga. Echipa care a reușit prima victorie din istorie
  10. Scandal uriaș la o competiție: arbitra, agresată de părinții jucătorilor de la Rapid. Federația a intervenit imediat