Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”

Campioana Dinamo Bucureşti a învins, sâmbătă, formaţia Istanbul Genclik Spor Kulübü, scor 3-1, în ultimul meci din cadrul Turneului Elite Cup din Turcia. Dinamo a obţinut anterior o victorie şi un eşec.

Scorul pe seturi a fost 25-13, 25-22, 18-25, 25-23.

În prima dispută amicală, Dinamo a învins echipa IBB Spor Kulübü, scor 3-2, iar în a doua a pierdut cu vicecampioana Turciei, Galatasaray, scor 2-3.

Turneul a fost câştigat de Galatasaray, iar campioana României s-a clasat pe locul 2.

Dinamo se pregăteşte pentru turul I preliminar al Ligii Campionilor, în care se va duela cu echipa macedoneană VC Strumica, în 22 şi 28 octombrie.

Dacă trece de VC Strumica, Dinamo trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.

