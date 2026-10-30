Volkswagen Golf electric, pus pe pauză datorită costurilor mari de dezvoltare, anunță producătorul auto german

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 16:52
416 citiri
Volkswagen Golf electric, pus pe pauză datorită costurilor mari de dezvoltare, anunță producătorul auto german
Volkswagen Golf electric FOTO /volkswagen.ro

Dezvoltarea versiunii electrice a Volkswagen Golf a fost sistată de către producătorul auto german, pe fondul problemelor financiare ale companiei, care se află într-un val de concedieri ce vizează în total peste 100.000 de angajați,

„Știu ce înseamnă Golf pentru Volkswagen și pentru Wolfsburg. De aceea, această decizie nu a fost deloc ușoară pentru noi”, a declarat Thomas Schaefer, directorul responsabil pentru toate mărcile de volum din cadrul grupului german, într-o notă internă consultată vineri, 30 octombrie, de Reuters.

„Pur și simplu nu ne putem permite aceste cheltuieli în acest moment”, a adăugat Thomas Schaefer.

Decizia subliniază presiunile financiare cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa, în timp ce avansează cu planurile de a elimina 100.000 de locuri de muncă și de a închide până la patru fabrici din Germania.

Joi, Volkswagen a raportat cea mai mare pierdere trimestrială din ultimul deceniu și a reiterat apelul către toate părțile interesate, inclusiv către sindicate, să susțină programul de restructurare.

În nota internă consultată de Reuters se precizează că uzina VW de la Wolfsburg, un simbol al tradiției germane în industria auto, înregistrează un deficit de 300 de milioane de euro față de ținta de reducere a costurilor stabilită.

Deși această fabrică nu se numără printre cele amenințate cu închiderea, operațiunile Volkswagen din Germania se află sub o presiune tot mai mare de a reduce cheltuielile. La rândul lor, angajații sunt nemulțumiți de decizia mărcii Audi, care face parte din grupul Volkswagen, de a investi patru miliarde de dolari într-o nouă fabrică în SUA.

Lansarea ID. Golf nu va fi întârziată

Comitetul de întreprindere al Volkswagen a precizat că suspendarea lucrărilor pentru dezvoltarea modelului ID. Golf nu va întârzia lansarea acestuia, dând asigurări că timpul pierdut va fi recuperat.

„Totuși, înghețarea cheltuielilor pentru lucrările preliminare la modelul ID. Golf reprezintă încă un indiciu al gradului de tensiune în care se află situația financiară a grupului”, a transmis comitetul de întreprindere într-o declarație către Reuters.

ID. Golf este unul dintre primele vehicule planificate pentru arhitectura software de nouă generație SSP a Volkswagen, o platformă destinată întregului grup, concepută pentru a reduce complexitatea și costurile de producție.

Această platformă, a cărei lansare a fost deja amânată față de termenul inițial stabilit pentru 2026, este esențială pentru eforturile Volkswagen de a crea vehicule electrice mai competitive, într-un context în care rivalii chinezi își extind prezența în Europa.

Volkswagen a cumpărat 100 de oi și le pune să pășuneze sub panourile solare
Volkswagen a cumpărat 100 de oi și le pune să pășuneze sub panourile solare
Volkswagen a angajat oi ca să tundă iarba de sub panourile solare instalate la două dintre fabricile sale. Compania germană, care se pregătește de cel mai mare val de disponibilizări din...
Primarul unei comune din Iași a cheltuit 440.000 de lei pe 3 mașini electrificate. Mașinile sunt folosite de primar, soție și fiu, toți angajați la primărie
Primarul unei comune din Iași a cheltuit 440.000 de lei pe 3 mașini electrificate. Mașinile sunt folosite de primar, soție și fiu, toți angajați la primărie
Primăria comunei Mogoșești din județul Iași anunța în luna septembrie că și-a modernizat flota auto cu 3 autoturisme, ”necesare activităților administrative, gospodărești și de...
#Volkswagen Golf, #masini electrice, #volkswagen, #piata auto europeana, #id golf , #masini electrice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Nu mai provocati Rusia": Solicitarea ferma a Pentagonului catre oficialii din Europa
Adevarul.ro
Val de scuze din Bulgaria dupa declaratiile controversate ale lui Radev la adresa Romaniei: "Ne pare rau, fratii nostri romani"
DigiSport.ro
A spus de ce s-a casatorit in trening, apoi a facut un gest care a produs o "furtuna": "Dumnezeu nu doarme" FOTO

Fără Filtru Ep. 100 - Un mire din Sibiu ar fi ascuns camere în prize ca să-și filmeze invitații

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum poți economisi 5.000 de lei în trei luni. Metoda celor 100 de plicuri
  2. România, penultima în UE la veniturile din taxe, deși salariații cedează peste 40% din brut. Cum se explică paradoxul fiscal
  3. Rectificarea bugetară include 1,1 miliarde de lei pentru plăți restante din programul Anghel Saligny, anunță ministrul Dezvoltării
  4. Volkswagen Golf electric, pus pe pauză datorită costurilor mari de dezvoltare, anunță producătorul auto german
  5. "Pacientul este stabilizat, dar nu vindecat". După rectificarea bugetară, un expert în economie avertizează: "Statul funcționează de la o lună la alta, cu bani mutați dintr-un buzunar în altul"
  6. Toate măsurile-surpriză din noua „Ordonanță Trenuleț”: ANAF va vinde bunuri confiscate cu prețuri reduse până la 75%, taxa Temu dispare și intră bani pentru dascăli
  7. Reducerea accizei la motorină, prelungită cu trei luni, până la 1 februarie 2027. Anunțul premierului Luca Niculescu
  8. Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației
  9. Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Efectul în lanț de care se teme conducerea
  10. Debitul Dunării a crescut, dar reactoarele de la Cernavodă rămân închise. Cum explică decizia conducerea Nuclearelectrica