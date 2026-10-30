Volkswagen Golf electric, pus pe pauză datorită costurilor mari de dezvoltare, anunță producătorul auto german

Dezvoltarea versiunii electrice a Volkswagen Golf a fost sistată de către producătorul auto german, pe fondul problemelor financiare ale companiei, care se află într-un val de concedieri ce vizează în total peste 100.000 de angajați,

„Știu ce înseamnă Golf pentru Volkswagen și pentru Wolfsburg. De aceea, această decizie nu a fost deloc ușoară pentru noi”, a declarat Thomas Schaefer, directorul responsabil pentru toate mărcile de volum din cadrul grupului german, într-o notă internă consultată vineri, 30 octombrie, de Reuters.

„Pur și simplu nu ne putem permite aceste cheltuieli în acest moment”, a adăugat Thomas Schaefer.

Decizia subliniază presiunile financiare cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa, în timp ce avansează cu planurile de a elimina 100.000 de locuri de muncă și de a închide până la patru fabrici din Germania.

Joi, Volkswagen a raportat cea mai mare pierdere trimestrială din ultimul deceniu și a reiterat apelul către toate părțile interesate, inclusiv către sindicate, să susțină programul de restructurare.

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În nota internă consultată de Reuters se precizează că uzina VW de la Wolfsburg, un simbol al tradiției germane în industria auto, înregistrează un deficit de 300 de milioane de euro față de ținta de reducere a costurilor stabilită.

Deși această fabrică nu se numără printre cele amenințate cu închiderea, operațiunile Volkswagen din Germania se află sub o presiune tot mai mare de a reduce cheltuielile. La rândul lor, angajații sunt nemulțumiți de decizia mărcii Audi, care face parte din grupul Volkswagen, de a investi patru miliarde de dolari într-o nouă fabrică în SUA.

Lansarea ID. Golf nu va fi întârziată

Comitetul de întreprindere al Volkswagen a precizat că suspendarea lucrărilor pentru dezvoltarea modelului ID. Golf nu va întârzia lansarea acestuia, dând asigurări că timpul pierdut va fi recuperat.

„Totuși, înghețarea cheltuielilor pentru lucrările preliminare la modelul ID. Golf reprezintă încă un indiciu al gradului de tensiune în care se află situația financiară a grupului”, a transmis comitetul de întreprindere într-o declarație către Reuters.

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ID. Golf este unul dintre primele vehicule planificate pentru arhitectura software de nouă generație SSP a Volkswagen, o platformă destinată întregului grup, concepută pentru a reduce complexitatea și costurile de producție.

Această platformă, a cărei lansare a fost deja amânată față de termenul inițial stabilit pentru 2026, este esențială pentru eforturile Volkswagen de a crea vehicule electrice mai competitive, într-un context în care rivalii chinezi își extind prezența în Europa.

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