Volkswagen a cumpărat 100 de oi și le pune să pășuneze sub panourile solare

Volkswagen a cumpărat oi care să pășuneze iarba de pe un câmp cu panouri solare din Polonia. FOTO: Volkswagen

Volkswagen a angajat oi ca să tundă iarba de sub panourile solare instalate la două dintre fabricile sale. Compania germană, care se pregătește de cel mai mare val de disponibilizări din istorie, a descoperit că animalele fac o treabă la fel de bună ca utilajele specializate, dar fără a afecta mediul.

Fabrica Volkswagen din Września, în vestul Poloniei, este singura din lume în care se asamblează dubele Volkswagen Crafter și MAN TGE. La sfârșitul lunii aprilie, o turmă de oi a fost adusă în parcul fotovoltaic al uzinei, unde paște pe aproximativ 27 de hectare, în locul utilajelor de tuns iarbă. Rolul oilor este să mențină iarba îngrijită sub mii de panouri fotovoltaice.

Mașini naturale de tuns iarba

Oile sunt de rasă Wielkopolska, originară din regiune și inclusă într-un program de conservare a resurselor genetice. Animalele rămân pe teren până în toamnă, în grija crescătoarei Justyna Nowak-Gajek. Sistemul aplicat se numește pășunat agrivoltaic și permite folosirea aceluiași teren pentru două activități: producția de electricitate și creșterea animalelor. Soluția permite gestionarea vegetației fără a recurge în mod continuu la utilajele tradiționale de cosit.

Ads

Parcul solar cuprinde peste 31.000 de panouri și are o putere instalată de 18,3 MW. În zilele însorite, poate acoperi întregul consum de electricitate al fabricii, iar pe parcursul unui an asigură aproximativ un sfert din necesar. Oile nu determină creșterea producției de energie a panourilor, iar Volkswagen nu a comunicat cât economisește față de întreținerea clasică.

Cercetări privind efectele asupra animalelor și solului

Cercetători de la Universitatea de Științe Vieții din Poznań urmăresc comportamentul și starea animalelor, calitatea pășunii, solul și microclimatul de sub panouri. Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii, a declarat: „Industria modernă poate lucra în armonie cu natura,” a spus Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii din Września.

Compania a cumpărat oi și la fabrica Volkswagen Chattanooga, din SUA. Acolo 50 de ovine au devenit „lucrători” esențiali la panourile solare.

Zece ani de funcționare și 600.000 de vehicule produse

Fabrica a fost inaugurată pe 24 octombrie 2016, după o investiție decisă în martie 2014. În iunie 2026, uzina a ajuns la 600.000 de vehicule produse, iar exemplarul aniversar a fost o autorulotă Grand California, derivată din Crafter. În 2025, fabrica a depășit 100.000 de unități, ceea ce înseamnă, în medie, un vehicul la fiecare 163 de secunde.

Ads

Uzina are peste 3.000 de angajați, alături de roboți, sisteme autonome de transport pentru logistică și aplicații de inteligență artificială pentru controlul calității. Volkswagen construiește la Września două hale noi, de aproximativ 60.000 de metri pătrați în total. Una va produce partea inferioară a caroseriei pentru viitorul Crafter complet electric, iar cealaltă va găzdui depozitarea bateriilor. Lucrările ar urma să fie gata în a doua jumătate a anului 2027, însă compania nu a anunțat încă data lansării modelului.

Ads