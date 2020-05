Pretul platit de Volkswagen ca sa-si scape doi sefi de procesul Dieselgate

Ziare.

"Consiliul de supraveghere saluta incheierea procedurii" Parchetului din Brunswick (Nord) vizandu-i pe cei doi manageri cu rang inalt ai grupului auto Volkswagen AG, care erau din septembrie 2019 in anticamera unui proces in cadrul scandalului motoarelor diesel programate fraudulos, a indicat un purtator de cuvant., deoarece nu a identificat "incalcarea datoriilor fata de intreprindere" din partea lui Diess si Potsch, care au fost acuzati ca i-au informat prea tarziu pe investitori despre manipularea emisiilor la masinile cu motoare diesel, noteaza AFP."Consilierii juridici si reprezentantii intreprinderii sunt de parere ca acuzatiile impotriva lui Diess si Potsch sunt fara fundament", a precizat grupul."Este in interesul grupului sa puna capat acestor proceduri", a adaugat purtatorul de cuvant.La sfarsitul lui septembrie, Parchetul i-a acuzat pe cei doi sefi ai grupului auto Volkswagen AG de "manipularea bursei", alaturi de fostul director general Martin Winterkorn, trimis deja in judecata pentru "frauda agravata".Acordul nu il acopera pe fostul director general ai carui avocati, solicitati de AFP, nu au raspuns deocamdata.Potsch ramane vizat de o ancheta a parchetului din Stuttgart pentru manipularea bursei. Fostul patron al marcii Audi Rupert Stadler asteapta si el un proces.Scandalul a izbucnit in septembrie 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.