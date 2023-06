Scandalul Volkswagen: Peste jumatate de milion de autoturisme, rascumparate in SUA

Compania auto germana Volkswagen urmeaza sa rascumpere circa 600.000 de autovehicule vandute in Statele Unite, urmand a aloca peste un miliard de dolari intr-un "acord de principiu" la care s-a ajuns cu guvernul american si cu avocatii privati.

Vizate sunt masinile implicate in scandalul in care Volskswagen a trisat la testele privind emisiile de gaze, scrie The Guardian.

Business Insider noteaza ca ar fi vorba despre 500.000 de autoturisme.

Se lucreaza in continuare la detaliile finale, precum cat de mult va primi fiecare posesor de autoturism, potrivit unei persoane apropiate acestei chestiuni, care a facut declaratiile sub protectia anonimatului.

Astfel, posesorii de Volkswagen vor putea alege intre repararea masinii sau sa primeasca banii inapoi, insa va depinde de anul fabricarii modelului si de tipul motorului.

Scandalul Volkswagen: Software-ul ilegal, creat de Audi in mileniul trecut

Acest acord este probabil sa faca parte dintr-un pachet de plati mai mare, din partea Volkswagen. Nu include inca planuri despre cum sa fie reparate masinile.

Marti a aparut o informatie prezentata de cotidianul german Handelsblatt, potrivit careia compania auto germana Audi este cea care a creat inca din anul 1999 dispozitivele prin care erau falsificate testele emisiilor de gaze, cu multi ani inainte ca Volkswagen, compania-mama, sa le foloseasca pentru a trisa.

In luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca au fost manipulate rezultatele testelor emisiilor de gaze in cazul a circa 11 milioane de autovehicule diesel, inclusiv modele Audi, Porsche, Skoda si Seat.